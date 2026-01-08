Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Hallazgo inquietante en pleno centro de La Plata: encontraron restos óseos

Hallazgo inquietante en pleno centro de La Plata: encontraron restos óseos
8 de Enero de 2026 | 04:02
Un inquietante hallazgo alteró la rutina del centro platense en la jornada de ayer cuando un llamado al 911 puso en alerta a las fuerzas de seguridad por la presencia de restos óseos abandonados en plena vía pública. El episodio ocurrió en la zona de calle 6, entre 60 y 61, un sector de alto tránsito peatonal y vehicular.

Al arribar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas La Plata constataron la veracidad de la denuncia. Dentro de una bolsa de residuos se encontró un cráneo humano y, a pocos metros, fuera de la misma, una mandíbula inferior. La escena generó sorpresa y preocupación entre quienes circulaban por el área, mientras la Policía procedía a resguardar el sitio a la espera de las actuaciones correspondientes.

Tras el hallazgo, tomó intervención la Policía Científica, que realizó las tareas de rigor y secuestró los restos para su análisis. De manera preliminar, fuentes oficiales señalaron que las piezas óseas presentan características compatibles con las que suelen utilizarse con fines académicos, particularmente en el ámbito de la formación médica. No obstante, aclararon que esta hipótesis deberá ser confirmada a través de las pericias forenses que permitan determinar su origen y antigüedad.

La causa fue caratulada como “hallazgo de restos óseos” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 9 del Departamento Judicial La Plata. Mientras avanza la investigación, la Justicia busca establecer cómo y por qué los restos terminaron abandonados en la vía pública, en un hecho que, por algunas horas, sembró inquietud en el corazón de la ciudad.

El hallazgo en el centro de La Plata constaría de una calota craneal y una mandíbula inferior en avanzado estado de esqueletización. Según las imágenes difundidas, se ve la mandíbula con obturaciones dentales modernas.

En las imágenes se vieron que las piezas estaban mezcladas con residuos urbanos.

Debido a las características de las suturas craneales y el estado de los alvéolos, los peritos investigan si el origen es una irregularidad en el manejo de restos o si existe una implicancia criminal.

 

