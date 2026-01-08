Baja el “sí, quiero” en la Ciudad: en 2025 hubo menos matrimonios

Desde un tiempo a esta parte, son cada vez menos las personas que quieren contraer matrimonio y los platenses no le escapan a esa tendencia a la baja. Los datos actualizados del Registro Provincial de las Personas indican que en el 2025 hubo en la Ciudad menos casamientos que en los dos años anteriores, acentuándose así un fenómeno que se reproduce no solo en la provincia de Buenos Aires, sino también a escala global.

Sin embargo, hay en la Región un caso excepcional: Berisso, donde se registró una mayor voluntad a vivir la aventura del “sí, quiero”.

De acuerdo con los datos oficiales, en el año que acaba de finalizar se registraron en La Plata 2.367 uniones matrimoniales. Esta cifra marca un descenso del 12 % en relación al 2024, cuando pasaron por el altar 2702 parejas. Ese año también se había presentado una merma del 1,85 % respecto al 2023, cuando se formalizaron 2.753 matrimonios. Menor que en 2025, pero fue un antecedente.

Por otro lado, si bien en 2022 los registros civiles del partido de La Plata anotaron un pico de 3101 casamientos, este fenómeno se explicó con la salida de la pandemia, puesto que en 2020 -cuando estalló el Covid 19- solo se inscribieron 717 uniones matrimoniales.

Otro dato a tener en cuenta es que, del total de los matrimonios contraídos en 2025, el 85 % corresponde a personas que se casan por primera vez. En tanto, un 12 % obedece a aquellos que, tras haberse divorciado, decidieron volver a intentarlo. En este desafío de apostar nuevamente al amor formalizado, las personas viudas ocupan el 3 % del total.

Aun con esas cifras a la baja, La Plata es la segunda ciudad de la provincia con más inscripciones, detrás de La Matanza. La siguen en el “top 5” Mar del Plata, Lomas de Zamora y Quilmes. En el interior bonaerense se destacaron Bahía Blanca (938), Junín (291), Necochea (279), Azul (163), Chivilcoy (130) y Bolívar (76).

En La Plata, el matrimonio igualitario representó en 2025 el 3,7 % del total. Dentro del grupo el 1,3 % corresponde a uniones masculinas y el 2,4 % a vínculos femeninos. En relación al 2024, hubo un incremento porcentual, ya que aquel año representaron el 3,2 % del total.

Cabe aclarar que el matrimonio igualitario garantiza a los integrantes de la pareja los mismos derechos y obligaciones que el contrato establecido entre personas de diferente sexo.

EDAD

Por otra parte, si bien el dato no está discriminado por ciudad sino por distrito provincial, los números son contundentes. La franja etaria que más se volcó a la unión matrimonial desde 2020 a la actualidad es la de 30 a 39 años (182.647 personas), seguida del grupo de 20 a 29 años (143.333 personas, en su mayoría mujeres). El tercer rango corresponde a quienes tienen entre 40 y 49 años, con 105.372 registros.

A pesar de que en la mayoría de los 135 municipios bonaerenses hubo menos casamientos, 29 distritos marcaron una tendencia alcista. Uno de ellos es Berisso, vecino de La Plata. También ocurrió en 25 de Mayo, Alsina, Arrecifes, Ayacucho, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Castelli, Coronel Suárez, Daireaux, General Alvarado, General Las Heras, Viamonte, Villegas, Magdalena, Pellegrini, Presidente Perón, Punta Indio, Rauch, Rivadavia, Rojas, Saladillo, Salto, San Andrés de Giles, San Vicente, Tandil, Tordillo, Tornquist y Villa Gesell.

Las uniones convivenciales -aquellas donde la pareja adquiere derechos y obligaciones por la situación de hecho de la convivencia- están casi a la par de las cifras del matrimonio. En 2025, hubo en La Plata 2075 inscripciones. No obstante, más allá de la paridad, en este caso la tendencia también es a la baja.