La Ciudad |POR CAÍDA EN LAS VENTAS

Petroleras se suman a los “microprecios” de YPF

En los surtidores se registraron caídas del uno por ciento / EL DIA

8 de Enero de 2026 | 04:34
El desconcierto que generan las subas y bajas en el precio de los combustibles ya excede a YPF. Los automovilistas que ayer se acercaron a los surtidores para cargar nafta se encontraron con la sorpresa de que algunas petroleras privadas bajaron sus precios. Desde el sector estacionero, se explicó que ante la caída en las ventas, estarían aplicando la misma estrategia que YPF mediante los “microprecios”.

A través del sistema de precios dinámicos, la compañía estatal ajusta el costo del combustible varias veces al día con subas y bajas no mayores al 1% , basándose en la demanda local, la competencia y el flujo vehicular, con el objetivo de optimizar las ventas.

Ante la caída en el expendio de combustible, por ejemplo, en estaciones de servicios de la Ciudad, Shell redujo el valor de la nafta súper de 1.699 a 1.682 pesos por litro, mientras que la V-Power también registró una baja, pasando de 1.977 a 1.965 pesos. Es decir, la reducción fue de entre el 0,6 y el 1 por ciento.

Juan Carlos Basílico, presidente de la Federación de Entidades de Combustible de la Provincia, se refirió al fenómeno que detectaron algunos automovilistas y explicó a este diario que “están aplicando la misma lógica que YPF, porque están bajando las ventas, especialmente en las ciudades grandes como La Plata”, debido a que mucha gente se está yendo de vacaciones. “Se la están rebuscando para estimular el consumo”, agregó.

A su vez, el dirigente aclaró: “esto no tiene nada que ver con Venezuela”, al descartar cualquier relación entre la baja de precios y lo ocurrido en ese país, tras la captura del expresidente Nicolás Maduro.

El cambio en algunas pizarras llamó la atención porque se produjo luego de la actualización parcial de los impuestos a los combustibles, que derivó en un aumento de la nafta y el gasoil desde el 1º de enero pasado aplicado en algunas ciudades.

