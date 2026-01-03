En un alerta consular, Cancillería Argentina advirtió ayer evitar viajar a Venezuela

Trump anunció la captura de Nicolás Maduro y su salida de Venezuela tras una noche de bombardeos en Caracas
Cancillería Argentina reiteró el viernes su recomendación de no viajar a Venezuela, en el día previo al operativo en Caracas, que incluyó la detención de Nicolás Maduro y una serie de ataques con misiles que causaron pánico en la población.
"Ante la grave situación en Venezuela y las detenciones arbitrarias de ciudadanos extranjeros, el Gobierno argentino reitera su recomendación de no viajar a ese país", comunicó el gobierno argentino.
Alerta Consular: Argentina reitera la recomendación de no viajar a Venezuela— Cancillería Argentina 🇦🇷 (@Cancilleria_Ar) January 2, 2026
Ante la grave situación en Venezuela y las detenciones arbitrarias de ciudadanos extranjeros, el Gobierno argentino reitera su recomendación de no viajar a ese país.
La presente alerta actualiza y… pic.twitter.com/v9vPEKyGcY
"La presente alerta actualiza y refuerza lo oportunamente comunicado en mayo de 2025", se indicó.
"Asimismo, se advierte la consistente negativa de las autoridades venezolanas a permitir asistencia consular, legal o de cualquier otra índole a los ciudadanos detenidos", expresó Cancillería.
En la misiva se solicitó que "en caso de requerir asistencia consular, se sugiere comunicarse al correo electrónico: diare@mrecic.gov.ar".
