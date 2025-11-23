Crean una técnica para restaurar discos antiguos

Un equipo del CONICET del Centro de Química Inorgánica (CEQUINOR, CONICET-UNLP-asociado a CICPBA) logró diseñar una formulación química y un método de aplicación que permiten restaurar documentos sonoros analógicos —como discos de acetato con base de aluminio y, potencialmente, cintas de acetato— de manera rápida, segura y con protección frente a hongos y otros agentes degradantes.

La técnica reduce el tiempo de limpieza manual de alrededor de ocho horas a apenas diez minutos, y ofrece una alternativa mucho más económica que las soluciones disponibles en el mercado internacional.

El procedimiento ya fue aplicado con éxito en la restauración del Archivo Sonoro de Radio Universidad.

Cómo funciona

La intervención se realizó sobre 36 discos instantáneos con registros únicos deteriorados por la acción de ácidos derivados de sustancias utilizadas originalmente para ablandar el material. Los especialistas desarrollaron una formulación capaz de remover esos compuestos sin alterar los discos.

La metodología propone abandonar el cepillado en seco —tradicional en procesos de restauración pero riesgoso para los soportes antiguos— y reemplazarlo por una limpieza húmeda.

“El procedimiento consiste en aplicar una solución química que neutraliza el ácido palmítico con hidróxido de amonio diluido, seguida de un lavado con agua y un secado con alcohol isopropílico”, explicó Carlos Della Védova, investigador del CONICET y responsable del equipo.

Posteriormente, los surcos de cada disco fueron analizados con un microscopio adaptado, lo que permitió comprobar la eficacia del proceso y confirmar que la formulación no afecta el material original.

Tras la restauración, el equipo inició la digitalización de los contenidos. El proceso requiere adaptar la reproducción, ya que se trata de grabaciones anteriores a 1954, cuando se estableció la curva de ecualización RIAA como estándar global. Para evitar la alteración automática del sonido, el ingeniero Martín Donato adaptó un preamplificador que permite transferir los discos sin aplicar esa curva.