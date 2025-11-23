Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | La crisis del match: las apps de citas ya no son el sitio más fácil para encontrar pareja

La Ciudad |En el Conicet la plata

Crean una técnica para restaurar discos antiguos

Crean una técnica para restaurar discos antiguos

Un disco en tratamiento

23 de Noviembre de 2025 | 03:10
Edición impresa

Un equipo del CONICET del Centro de Química Inorgánica (CEQUINOR, CONICET-UNLP-asociado a CICPBA) logró diseñar una formulación química y un método de aplicación que permiten restaurar documentos sonoros analógicos —como discos de acetato con base de aluminio y, potencialmente, cintas de acetato— de manera rápida, segura y con protección frente a hongos y otros agentes degradantes.

La técnica reduce el tiempo de limpieza manual de alrededor de ocho horas a apenas diez minutos, y ofrece una alternativa mucho más económica que las soluciones disponibles en el mercado internacional.

El procedimiento ya fue aplicado con éxito en la restauración del Archivo Sonoro de Radio Universidad.

Cómo funciona

La intervención se realizó sobre 36 discos instantáneos con registros únicos deteriorados por la acción de ácidos derivados de sustancias utilizadas originalmente para ablandar el material. Los especialistas desarrollaron una formulación capaz de remover esos compuestos sin alterar los discos.

La metodología propone abandonar el cepillado en seco —tradicional en procesos de restauración pero riesgoso para los soportes antiguos— y reemplazarlo por una limpieza húmeda.

“El procedimiento consiste en aplicar una solución química que neutraliza el ácido palmítico con hidróxido de amonio diluido, seguida de un lavado con agua y un secado con alcohol isopropílico”, explicó Carlos Della Védova, investigador del CONICET y responsable del equipo.

LE PUEDE INTERESAR

El Club de fomento de Villa Elvira crece con el apoyo de estudiantes

LE PUEDE INTERESAR

La hipoteca UVA se recalibra: dos bancos subieron sus tasas

Posteriormente, los surcos de cada disco fueron analizados con un microscopio adaptado, lo que permitió comprobar la eficacia del proceso y confirmar que la formulación no afecta el material original.

Tras la restauración, el equipo inició la digitalización de los contenidos. El proceso requiere adaptar la reproducción, ya que se trata de grabaciones anteriores a 1954, cuando se estableció la curva de ecualización RIAA como estándar global. Para evitar la alteración automática del sonido, el ingeniero Martín Donato adaptó un preamplificador que permite transferir los discos sin aplicar esa curva.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“No quiero acusar a un perejil", dijo el cuñado de la psiquiatra asesinada en City Bell

En fotos | La Plata y un sábado a todo ritmo en el cierre de la Semana de la Música que tuvo miles de asistentes

Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad

Toviggino redobla su furia contra Estudiantes y Verón: "Qué 2026 nos espera" y "boina multicolor"

Ducatenzeiler internado : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
+ Leidas

El gobierno provincial apuesta todo al endeudamiento

Más pizza y menos bife de chorizo

Fuerte pedido para que la Legislatura bonaerense apruebe el financiamiento

Noviembre vuelve a acelerar y la inflación quedaría arriba del 2%

Padeció bullying, a los 15 se instaló en La Plata y sueña con representar a Argentina en Dubái

Estudiantes, a todo o nada ante el “campeón”

Tras una rueda reducida, las dudas se profundizan y el riesgo país salta

El Pincha llegó a anoche Rosario: ¿hace Pasillo?
Últimas noticias de La Ciudad

Padeció bullying, a los 15 se instaló en La Plata y sueña con representar a Argentina en Dubái

VIDEO. Pagaron para tener la plaza, pero llevan casi una década de promesas

De Ensenada a competir en la exigente prueba Hyrox de Río

Perros “enfermeros” en el hospital: el cariño también ayuda a curar
Información General
Ocurrencias: La Plata, única ciudad que puso a sus dos equipos en la recta final
Los números de la suerte del domingo 23 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad
Con una supercomputadora, la NASA pronosticó cuánto falta para el fin del mundo
Lanzan distintos planes para canjear celulares: marcas, descuentos y todo lo que hay que saber
Espectáculos
Agenda
Guía de cines
Ornella Vanoni: adiós a un emblema de la canción italiana
¡Requetehappy birthday, La Plata jacarandeada!
“Lotus Mega Crew” y el enojo tras ser excluida del Festival OLGA en Plaza Moreno
Deportes
Estudiantes, a todo o nada ante el “campeón”
Destino Santa Fe: el Lobo viaja con su mochila llena de sueños
Por los Cuartos: Boca quiere aprovechar su momento ganador
Argentinos dio una clase de fútbol y avanzó
VIDEO. Lanús campeón: nuevo éxito, ahora en la Copa Sudamericana
Policiales
Terror en el oeste platense: la encañonaron con su bebé en el auto
Aceptar un viaje, una ruleta rusa: un remisero internado tras un robo
Amordazan y atan a una jubilada mientras dormía
Horas clave para saber quién mató a la psiquiatra
Corrió para salvarse y escuchó una detonación

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla