El Club de fomento de Villa Elvira crece con el apoyo de estudiantes

La ingeniería del poder libertario: alianzas, rupturas y presión territorial para construir una nueva mayoría
Qué hay en juego en medio de la puja entre Kicillof y La Cámpora
Alertan por el robo de miles de bicicletas por año en La Plata y el AMBA
Perros “enfermeros” en el hospital: el cariño también ayuda a curar
Padeció bullying, a los 15 se instaló en La Plata y sueña con representar a Argentina en Dubái
Noviembre vuelve a acelerar y la inflación quedaría arriba del 2%
Nación y provincias: el escenario para la discusión de reformas
El empleo formal cayó 2,8% y se perdieron más de 276 mil puestos en la era Milei
Monotributo: advierten por fallas y reclaman una reforma profunda
La Provincia busca inversión y progresividad fiscal para enfrentar el ajuste nacional
Quemó la tobillera: Bolsonaro y su plan de escape berreta que no prosperó
Terror en el oeste platense: la encañonaron con su bebé en el auto
Aceptar un viaje, una ruleta rusa: un remisero internado tras un robo
VIDEO. Pagaron para tener la plaza, pero llevan casi una década de promesas
Ocurrencias: La Plata, única ciudad que puso a sus dos equipos en la recta final
Tras una rueda reducida, las dudas se profundizan y el riesgo país salta
Fuerte pedido para que la Legislatura bonaerense apruebe el financiamiento
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En Villa Elvira los clubes son esenciales pero sus necesidades son tan intensas como su labor. Y para cubrirlas hace falta apoyo como el que pensaron y desarrollaron estudiantes del nivel terciario, que acercaron su mirada técnica para mejorar las instalaciones.
El grupo del último año de la carrera de Seguridad e Higiene del Instituto de formación profesional Nº 12 (7 y 76), Villa Elvira, realizó sus prácticas profesionales para culminar la carrera. Trabajaron en la sede del Club, situada en 120 esquina 75, con lo aprendido a lo largo de tres años de cursadas.
“Recibimos el aporte de los estudiantes para mejorar las condiciones del club”, destacó Raúl Recavarren miembro de la comisión directiva.
El proyecto consistió en realizar un relevamiento de los puntos que eran lugares inseguros y de accidentes.
Los futuros profesionales realizaron planos generales con salidas de emergencia en lugares críticos, en dónde hay colchones dónde se practica danza y boxeo. También hicieron refacciones de luces, del tablero de ese sistema y las jabalinas. A la vez, plantearon el esquema de colocación de matafuegos.
El trabajo se realizó a lo largo de este año bajo la supervisión de docentes. Además, entregaron a cada integrante del Club un cuaderno con instrucciones de emergencias, indicaciones de seguridad y un mapa con los puntos de cuidado y de seguridad de la Institución.
LE PUEDE INTERESAR
La hipoteca UVA se recalibra: dos bancos subieron sus tasas
LE PUEDE INTERESAR
Precisiones luego de un informe sobre La Hermosura
“Nos pone contentos porque nos permiten crecer a nosotros que somos un club de barrio”, dijo Recavarren y subrayó el fomento de amalgamar los clubes con las instituciones educativas.
El equipo expuso su trabajo ante entrenadores y directivos / video
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí