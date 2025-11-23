Precisiones luego de un informe sobre La Hermosura

Luego de la publicación realizada por EL DIA sobre un reclamo vecinal por una obra paralizada en La Hermosura, el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Sergio Resa, indicó que “después de 10 años de reclamos de los vecinos al Municipio, se encuentra en ejecución una obra hidráulica estructural para el Barrio La Hermosura”.

Explicó que “la obra consiste en 3 etapas. Etapa 1: ya ejecutada. Es un desagüe grande de la calle 641 desde la ruta 11 a diagonal 130. Etapa 2: se está comenzando la obra de desagüe de la calle 129 que colecta bajos de la ruta 11 con el desagüe de la calle 641 que ya se hizo. Las dos etapas tienen un valor de 60 millones de pesos. Etapa 3: consiste en la realización de 17 cruces de calles con caños de 60 cm y 12 cuadras de tierra”.

Respecto de la tercera etapa, aseguró que “necesariamente se tiene que realizar después de terminar el segundo desagüe y su valor asciende a 370 millones de pesos. Está previsto iniciarla en marzo”.

Y en cuanto al problema vecinal que surgió, dijo, “es porque los vecinos quieren hacer la tercera etapa antes de terminar la segunda etapa y esto es de imposible cumplimiento por cuestiones técnicas”.

Además, agregó: “También se ha completado la reparación de 37 luminarias existentes en las calles internas del Barrio, junto con una mejora integral en la iluminación del sector del Barrio Procrear. Para marzo contemplamos la continuidad de las tareas de mejora lumínica mediante la instalación de nuevos puntos de luz a lo largo de la colectora y en calles internas adicionales del barrio”.