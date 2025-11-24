El pasillo y la plaqueta de Estudiantes a River cuando fue campeón de la Libertadores

En agosto de 2015, cuando no existía ninguna orden proveniente desde la AFA, Estudiantes le realizó un pasillo a River luego de que el Millonario logró consagrarse campeón de la Copa Libertadores. Además, en aquel entonces, Juan Sebastián Verón, presidente del club, le entregó una plaqueta a Rodolfo D'Onofrio, con la inscripción: “del campeón de 2009 al campeón de 2015”.

Cabe resaltar que en Argentina -casi 50 años antes- hubo un pasillo el 3 de noviembre de 1968. En aquella oportunidad, Estudiantes, recientemente campeón Intercontinental, visitó a River en el Monumental. Allí, el plantel dirigido por Osvaldo Zubeldía fue recibido con un "pasillo a los campeones".

Con un clima de verano, el sol pegando de frente y un ambiente de fiesta en el Gigante de Arroyito, los jugadores del Pincha fueron los primeros en salir al campo de juego acompañados por los niños escolta. Ya ubicados en el verde césped, armaron el corredor humano, con dos filas. Aunque con la salida del plantel canalla, los futbolistas albirrojos rotaron su posición, dándole la espaldas a sus colegas, ya que a lo largo de la historia, fue apenas una práctica protocolar aplicada de manera voluntaria según la relación entre los clubes o el criterio de cada Institución.