Olmos se pone al día y si gana, queda cerca del título

Unidos de Olmos, puntero del Clausura liguista con 29 puntos, recibe esta tarde desde las 17 a Everton, en el partido pendiente de la decimotercera fecha.
El conjunto que dirige Leandro Sarco no jugó el sábado debido a su compromiso por el Regional federal, pero fue favorecido con la derrota de ADIP y la igualdad de Fomento, por eso, se mantuvo al frente en las posiciones, cuando quedan solamente dos jornadas para el final de la presente temporada.
Esta tarde, se pondrá al día con la programación, enfrentando a Everton en 44 y 183.
Si el azulgrana consigue los tres puntos, le habrá sacado cuatro de diferencia a su escolta, ADIP (28), cuando quedan seis por jugar, y el sábado, cuando visite a Fomento (tercero con 26) podría coronarse campeón en caso de ganar. Sin dudas que todo está a merced de Unidos de Olmos, que depende de sí para poder levantar la tercera corona consecutiva, pues como se recordará, obtuvo el Clausura 2024, el Apertura 2025 y está cerca de conquistar el Clausura 2025.
Mientras Las Malvinas jugará ante Escobar FC, de Ingeniero Maschwitz, por la segunda ronda, Unidos de Olmos pasó directamente a la tercera fase debido a su puntaje y espera rival.
