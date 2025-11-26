Los hinchas Xeneizes en los homenajes a Maradona

Provincia: hubo acuerdo en Comisión para el tratamiento del endeudamiento
Los hinchas de Boca coparon los homenajes a Diego Armando Maradona en Nápoles, a cinco años de la muerte del astro del fútbol argentino y mundial.
A su vez, el Diez fue ovacionado en el partido del Napoli frente a Qarabag en la Champions League.
Un numeroso grupo de fanáticos del Xeneize invadió la zona de Quartieri Spagnoli, que está llena de reconocimientos a Diego en la ciudad del sur de Italia.
Por otra parte, también hubo homenajes en el partido del Napoli contra Qarabag en la Champions League. El Diez fue ovacionado en el estadio que lleva su nombre y donde brilló en la década del 80.
“Olé, olé, olé, olé, Diego, Diego”, cantaron los fanáticos napolitanos para homenajear a su máximo ídolo, quien ganó cinco título con la camiseta de Napoli (incluyendo una Copa de la UEFA en la temporada 88/89).
Ayer, se cumplieron cinco años de la muerte de Maradona. Como era de esperarse, hubo diferentes homenajes y mensajes especiales en redes sociales (incluso un posteo de Lionel Messi).
