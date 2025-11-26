Papamóvil de Francisco, convertido en una clínica para los niños de Gaza

Provincia: hubo acuerdo en Comisión para el tratamiento del endeudamiento
El papamóvil utilizado por el papa Francisco en su visita a Belén en 2014 fue presentado ayer tras ser adaptado como clínica itinerante para los niños de Gaza.
El vehículo todavía conserva el aspecto inconfundible de un papamóvil, pero ahora, en lugar de transportar al líder de los 1.400 millones de católicos que hay en el mundo, fue rebautizado como el “vehículo de la esperanza” para atender a los niños de Gaza, cumpliendo con los deseos del fallecido pontífice argentino.
Se presentó en Belén, en Cisjordania ocupada por Israel, muy cerca de la Basílica de la Natividad y la plaza del Pesebre, donde ya se están llevando a cabo los preparativos para la Navidad. “El Vehículo de la Esperanza está listo para su nueva misión”, declaró en una rueda de prensa el cardenal Anders Arborelius, obispo de Estocolmo, tras bendecir el antiguo papamóvil.
“Queremos que todos los niños a los que lleguemos se sientan vistos, escuchados y protegidos. Los derechos y el bienestar de los niños son lo primero”, indicó.
“Este vehículo es un testimonio: el mundo no ha olvidado a los niños de Gaza. No es solo un vehículo: es un mensaje de compasión, dignidad y esperanza”, agregó.
El papamóvil, que contará con un equipo médico, está destinado a realizar triajes (clasificación de pacientes en urgencias, basado en la gravedad de su condición clínica para priorizar la atención según las necesidades terapéuticas y los recursos disponibles). Está equipado para realizar exámenes, diagnósticos y tratamientos, incluyendo vacunas, suturas y pruebas de infecciones. La clínica debería poder realizar hasta 200 consultas al día. Los niños se sentarán en la silla del pontífice mientras son atendidos. En mayo de 2014, Francisco visitó Amán, Belén y Jerusalén, en su segunda visita internacional como pontífice.
