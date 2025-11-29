Rusia amenaza con prohibir WhatsApp

El regulador de comunicaciones ruso dijo que estaba considerando la prohibición de la popular aplicación de mensajería WhatsApp, a la que acusó de no hacer suficiente para evitar las actividades criminales.

El gigante tecnológico estadounidense Meta, propietario de WhatsApp, dijo que Rusia trata de prohibir la aplicación porque “desafía los intentos gubernamentales de violar los derechos del pueblo a tener una comunicación segura”.

Las autoridades rusas instan a sus ciudadanos a usar aplicaciones respaldadas por el Estado y en agosto ya bloquearon la posibilidad de hacer llamadas por WhatsApp.

El regulador de comunicaciones Roskomnadzor dijo que la plataforma estaba siendo usada para “organizar y llevar a cabo actos terroristas en el país, reclutar a sus ejecutores y para el fraude y otros crímenes”.

“Si la mensajería no cumple con la legislación rusa, será completamente bloqueada”, afirmó.

WhatsApp es uno de los servicios de mensajería más populares de Rusia junto a Telegram.

Moscú quiere que ambas plataformas ofrezcan acceso a sus datos si las fuerzas del orden lo solicitan para investigaciones de fraude y de actividades que Rusia describe como “terroristas”.

Activistas de defensa de los derechos temen que esto pueda ser utilizado para atacar a los críticos del Kremlin, del presidente Vladimir Putin o de la guerra en Ucrania.