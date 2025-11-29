Rusia amenaza con prohibir WhatsApp

El Gobierno se pone firme: le quiere marcar el paso a la AFA
El Gobierno se pone firme: le quiere marcar el paso a la AFA
Cronología de una amenaza: un mail avisó de una masacre en la UNLP
Cambian los subsidios a la luz y el gas: el impacto en la Ciudad
Perpetua por Romina Videla: la mujer sufrió un ciclo de violencia fatal
Bullrich se cruzó con Villarruel en su primer día en la Cámara alta
Suben las naftas desde el lunes por un nuevo tramo del impuesto
Las billeteras virtuales podrían pagar menos intereses a los clientes
El 6 de diciembre se celebrará la Fiesta de la Frutilla en Meridiano V
Presentación de la libreta de la Asignación Universal por Hijo ante Anses
La Plata, capital del fútbol: el inagotable aporte de la Ciudad
Campeones de América: los que dejaron su huella con la Selección
Plantados contra el poder: Gimnasia y Estudiantes, por igual
Tiene 16 años, a su padre preso y está acusada de asesinar al novio
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El regulador de comunicaciones ruso dijo que estaba considerando la prohibición de la popular aplicación de mensajería WhatsApp, a la que acusó de no hacer suficiente para evitar las actividades criminales.
El gigante tecnológico estadounidense Meta, propietario de WhatsApp, dijo que Rusia trata de prohibir la aplicación porque “desafía los intentos gubernamentales de violar los derechos del pueblo a tener una comunicación segura”.
Las autoridades rusas instan a sus ciudadanos a usar aplicaciones respaldadas por el Estado y en agosto ya bloquearon la posibilidad de hacer llamadas por WhatsApp.
El regulador de comunicaciones Roskomnadzor dijo que la plataforma estaba siendo usada para “organizar y llevar a cabo actos terroristas en el país, reclutar a sus ejecutores y para el fraude y otros crímenes”.
“Si la mensajería no cumple con la legislación rusa, será completamente bloqueada”, afirmó.
WhatsApp es uno de los servicios de mensajería más populares de Rusia junto a Telegram.
LE PUEDE INTERESAR
Trump anunció que suspenderá la migración de personas de "países del tercer mundo"
LE PUEDE INTERESAR
“Se van o los arrasamos”: Putin avisa al ejército ucraniano
Moscú quiere que ambas plataformas ofrezcan acceso a sus datos si las fuerzas del orden lo solicitan para investigaciones de fraude y de actividades que Rusia describe como “terroristas”.
Activistas de defensa de los derechos temen que esto pueda ser utilizado para atacar a los críticos del Kremlin, del presidente Vladimir Putin o de la guerra en Ucrania.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí