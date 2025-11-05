Se jubiló, hizo una fiesta y lo mataron

Raúl Alfredo Scherer, de 69 años, fue asesinado cuando celebraba su jubilación, en conjunto con el cumpleaños de su sobrino, el domingo a la madrugada, en manos de Hernán Morales, de 29 años, quien interrumpió en el domicilio con una escopeta y lo mató de un disparo.

Morales, que ya contaba con denuncias por violencia de género, ingresó en el hogar de Scherer, ante 200 personas, en la zona rural de Dos Hermanas, Gualeguaychú, Entre Ríos, donde se habían reunido familiares, amigos y vecinos de los agasajados.

Es que el asesino, con unas copas de más, había tenido un entredicho y la víctima lo echó del lugar para continuar con la celebración, sin embargo, el acusado fue a un establecimiento rural y tomó dos armas, entre ellas, una escopeta y una carabina.

Tras un forcejeo con el jubilado, el asesino le disparó en la ingle y salió de la escena golpeado por los testigos que, a su vez, intentaron auxiliar a la víctima que terminó en el Hospital San Isidro Labrador de Larroque, donde falleció sin alcanzar la atención médica, a causa de un shock hipovolémico hemorrágico y falla renal multiorgánica.

El agresor quedó detenido luego de haber sido custodiado en el Hospital Centenario de Gualeguaychú a causa de los golpes recibidos.