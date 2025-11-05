Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |CRISTIAN CAMILLERI, EL LÍDER DE LA BARRA DE GIMNASIA

“El Volador” chocó con su moto

“El Volador” chocó con su moto

El jefe de la barra de Gimnasia “voló” por los aires tras el accidente

5 de Noviembre de 2025 | 02:34
El líder de la barra brava de Gimnasia y Esgrima La Plata, Cristian “El Volador” Camilleri, protagonizó en las últimas horas un violento accidente de tránsito en la localidad de San Carlos. El hecho ocurrió pasado el mediodía de ayer en la esquina de 137 y 42, cuando la moto Honda Tornado 250 que conducía impactó contra un Ford Ka que cruzaba la avenida.

Camilleri llevaba casco al momento del choque, lo que evitó que sufriera lesiones de mayor gravedad. Tras el impacto, fue asistido por personal del SAME, que constató diversos golpes y contusiones. Pese al golpe, Camilleri está fuera de peligro. La causa fue caratulada como “lesiones culposas”.

 

