“El Volador” chocó con su moto

El líder de la barra brava de Gimnasia y Esgrima La Plata, Cristian “El Volador” Camilleri, protagonizó en las últimas horas un violento accidente de tránsito en la localidad de San Carlos. El hecho ocurrió pasado el mediodía de ayer en la esquina de 137 y 42, cuando la moto Honda Tornado 250 que conducía impactó contra un Ford Ka que cruzaba la avenida.
Camilleri llevaba casco al momento del choque, lo que evitó que sufriera lesiones de mayor gravedad. Tras el impacto, fue asistido por personal del SAME, que constató diversos golpes y contusiones. Pese al golpe, Camilleri está fuera de peligro. La causa fue caratulada como “lesiones culposas”.
