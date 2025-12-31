En Gimnasia hay dos casos en estudio: se analizan los futuros de Max y Giampaoli

La Legislatura bonaerense, entre denuncias de abuso y corrupción, costos millonarios y pocas sesiones
La Legislatura bonaerense, entre denuncias de abuso y corrupción, costos millonarios y pocas sesiones
Mientras surgen algunos nombres para reforzar el plantel de Gimnasia, la dirigencia también trabaja y analiza la renovación de contratos, de Renzo Giampaoli -está a préstamo desde Boca- y Augusto Max, dos jugadores importantes en la estructura inicial del equipo, que a la vez fueros claves en el gran cierre de año del Club.
Pese al buen desempeño demostrado durante el segundo semestre, los panoramas de continuidad son diferentes y se encuentran en pleno análisis. Aunque uno tiene más chances de seguir que el otro.
En este sentido, desde la Institución están trabajando para seguir contando con el marcador central, pero la situación no es sencilla. Las negociaciones tienen que ser directamente con Boca, ya que es dueño del pase. Tras vencerse la sesión en el conjunto platense, Giampaoli debe volver al Xeneize. Por eso, desde el Lobo evalúan ejecutar la opción de compra o luchar por un nuevo préstamo.
Por su parte, desde la dirigencia albiazul, sostienen que de no concretarse la continuidad del jugador de 25 años buscarán otras opciones, además de proyectar a juveniles como el caso de Juan Cruz Cortazzo.
Por otro lado, la tesitura de Augusto Max es más compleja. Desde la dirección deportiva del Lobo comentan que es un “caso que está en análisis”, donde están siguiendo de cerca ciertos detalles, con relación a lo económico y réditos futuros. Aunque no descartan la renovación del mediocampista para la próxima temporada.
En esta sintonía, se vienen horas claves en calle 4 para definir el futuro de ambos futbolistas.
