Ayrton Giménez pide una chance mundialista

Ayrton Giménez se quedó con el título Latino de la OMB Superpluma con lo que dio otro paso para tener una posibilidad de contar con una chance dentro del orden mundial.

El “Pacman” platense, oriundo de Villa Garibaldi, superó al colombiano Maicon Rincón tras diez asaltos por puntos en fallo unánime. Estas fueron las tarjetas del púgil platense: 96-93 (Maximiliano Dolce), 97-92 (Raúl Herrera) y 96-93 (José Valera). La pelea tuvo lugar en la velada que se desarrolló en el Estadio de FAB (Federación Argentina de Boxeo) y contó con el arbitraje de Gustavo Tomas.

En la pelea de fondo, María Sol Baumstarh, oriunda de Brandsen, defendió el cinturón OMB Latino de la categoría mínimo al superar por puntos a Jazmín Villarino (98-92, 99-91 y 97-93).