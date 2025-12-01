Ayrton Giménez pide una chance mundialista

“3 a 0”: la pelea Milei vs. Tapia y otro ataque al mandamás del fútbol
“3 a 0”: la pelea Milei vs. Tapia y otro ataque al mandamás del fútbol
Buscan destrabar en la Legislatura la puja por el endeudamiento
Con amenaza de paro ya rige la suba del 14,4% en los micros de La Plata: a cuánto se fue el boleto, sección por sección
Heridas que no cierran; cuádruple crimen: nuevo capítulo judicial
¡A semifinales! Boca sufrió ante Argentinos, pero sigue firme
El Lobo enfrenta al Guapo con un objetivo clásico: formaciones, hora y TV
¿Chau chau adiós? Miranda deslumbró en La Plata y quizás fue la última vez
Le arrancaron una ventana y una vez en el interior de la casa, la saquearon
Reclamos vecinales por el estado de las calles en la periferia
La peculiar fuga de un delincuente rengo terminó con dos detenidos
Farmacéuticos hicieron un llamado a vacunarse y destacaron su protección
Los números de la suerte del lunes 1 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
La Justicia avanza con el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner
Renault deja de fabricar en Argentina tres autos que marcaron más de dos décadas
Comienza diciembre con la mira en el dólar y la recaudación impositiva
Pullaro apuntó a la corrupción en ANDIS al inaugurar un hospital
Inauguraron un colorido mural en el Jardín 954, de 54 entre 19 y 20
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ayrton Giménez se quedó con el título Latino de la OMB Superpluma con lo que dio otro paso para tener una posibilidad de contar con una chance dentro del orden mundial.
El “Pacman” platense, oriundo de Villa Garibaldi, superó al colombiano Maicon Rincón tras diez asaltos por puntos en fallo unánime. Estas fueron las tarjetas del púgil platense: 96-93 (Maximiliano Dolce), 97-92 (Raúl Herrera) y 96-93 (José Valera). La pelea tuvo lugar en la velada que se desarrolló en el Estadio de FAB (Federación Argentina de Boxeo) y contó con el arbitraje de Gustavo Tomas.
En la pelea de fondo, María Sol Baumstarh, oriunda de Brandsen, defendió el cinturón OMB Latino de la categoría mínimo al superar por puntos a Jazmín Villarino (98-92, 99-91 y 97-93).
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí