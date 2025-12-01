El Real igualó y quedó como escolta del Barcelona

Buscan destrabar en la Legislatura la puja por el endeudamiento
Ya se aplica la suba del 14,4% en los micros y hay amenaza de paro
“No llego a diciembre”: cómo hacer frente a la carga emocional de fin de año
¿Chau chau adiós?: Miranda deslumbró en La Plata: quizás fue la última vez
Reclamos vecinales por el estado de las calles en la periferia
La Justicia avanza con el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner
Comienza diciembre con la mira en el dólar y la recaudación impositiva
Pullaro apuntó a la corrupción en ANDIS al inaugurar un hospital
Farmacéuticos hicieron un llamado a vacunarse y destacaron su protección
Inauguraron un colorido mural en el Jardín 954, de 54 entre 19 y 20
Heridas que no cierran: cuádruple crimen: nuevo capítulo judicial
Una joven volcó con su auto sobre la Avenida 60, pero se salvó de milagro
Le arrancaron una ventana y una vez en el interior de la casa, la saquearon
Sustraían cables de alta tensión en el complejo industrial de YPF: presos
La peculiar fuga de un delincuente rengo terminó con dos detenidos
Real Madrid igualó 1-1 en su visita al Girona, y perdió la posibilidad de adueñarse de la cima de La Liga de España. Con este resultado, Barcelona es líder con 34 puntos, seguido del Merengue con 33 unidades.
Los dirigidos por Xavi Alonso comenzaron perdiendo con el gol de Ounahi en el primer tiempo. Aunque en el complemento Mbappe igualó el marcador desde los doce pasos.
Por su parte, Villarreal derrotó 3-2 a Real Sociedad, y se prende en la pelea del campeonato junto al Merengue y Barcelona. Además, sumó su quinta victoria consecutiva en el certamen.
El Amarillo comenzó ganando con el gol de Pérez, quien en el complemento asistió a Moleiro para poner el 2-0. Más tarde Soler y Barrenetxea igualaron el marcador, pero en una de las últimas jugadas del partido, Moleiro se llenó el botín de gol para darle la victoria al Submarino.
Por otro lado, con un final accidentado, el Real Betis le ganó el clásico 2-0 a Sevilla, con los goles de Fornals y Altimira. En el cierre, el juez postergó por unos minutos el pitazo final, luego de que un hincha arrojara un proyectil al campo de juego.
