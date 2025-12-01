El Real igualó y quedó como escolta del Barcelona

Real Madrid igualó 1-1 en su visita al Girona, y perdió la posibilidad de adueñarse de la cima de La Liga de España. Con este resultado, Barcelona es líder con 34 puntos, seguido del Merengue con 33 unidades.

Los dirigidos por Xavi Alonso comenzaron perdiendo con el gol de Ounahi en el primer tiempo. Aunque en el complemento Mbappe igualó el marcador desde los doce pasos.

Por su parte, Villarreal derrotó 3-2 a Real Sociedad, y se prende en la pelea del campeonato junto al Merengue y Barcelona. Además, sumó su quinta victoria consecutiva en el certamen.

El Amarillo comenzó ganando con el gol de Pérez, quien en el complemento asistió a Moleiro para poner el 2-0. Más tarde Soler y Barrenetxea igualaron el marcador, pero en una de las últimas jugadas del partido, Moleiro se llenó el botín de gol para darle la victoria al Submarino.

Por otro lado, con un final accidentado, el Real Betis le ganó el clásico 2-0 a Sevilla, con los goles de Fornals y Altimira. En el cierre, el juez postergó por unos minutos el pitazo final, luego de que un hincha arrojara un proyectil al campo de juego.