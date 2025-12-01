Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Reforma laboral: el Gobierno finalizó la redacción y ahora acelera las negociaciones

El proyecto será presentado en el Congreso en los próximos días

Reforma laboral: el Gobierno finalizó la redacción y ahora acelera las negociaciones
1 de Diciembre de 2025 | 13:36

Escuchar esta nota

El Gobierno nacional finalizó la redacción del proyecto de Reforma Laboral que será presentado en los próximos días en el Congreso, según señalaron fuentes oficiales, y ahora intensificará las negociaciones.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, concluyó el detalle de lo que denomina “modernización” laboral y lo giró al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a la senadora Patricia Bullrich, flamante jefa de bloque de La Libertad Avanza.

La letra de la reforma podría incluir los títulos de ultra actividad, relación de los convenios, cargas fiscales, peajes, financiamiento sindicatos y cámaras, derechos colectivos, trabajo individual y autónomos, democracia sindicales y derivaciones varias.

La definición del proyecto que esperan tratar durante el mes de diciembre, en el marco del llamado a sesiones extraordinarias que irá desde el 10 de diciembre al 31 del mismo mes, con continuidad desde el 19 de enero hasta finales de febrero, se dio luego de la tensión abierta por el rechazo de la CGT, en la interlocución de Gerardo Martínez, titular de la UOCRA, al detalle de la reforma. “No nos vamos a quedar de brazos cruzados”, señaló luego de la fallida reunión del Consejo de Mayo que tuvo lugar el pasado miércoles en Casa Rosada.

 Sin embargo, el Poder Ejecutivo cerró el articulado con su impronta y de espaldas a los pedidos de la central obrera. Lo propio postuló el titular de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini, quien pidió endurecer el sentido de la norma.

Con los borradores de los proyectos listos, el Gobierno instrumenta a sus interlocutores en la búsqueda de apoyos. Para eso, Adorni y el ministro del Interior, Diego Santilli, articulan los pedidos con los gobernadores mientras que Bullrich y Menem hacen lo propio en el Congreso.

