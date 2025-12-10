Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Por segunda ocasión ingresarán juntos en el cuadro principal de un gran slam

Australia Open Etcheverry y Tirante, en el cuadro principal

El “corte” se hizo hasta como estaban los jugadores en el ranking, el 17 de noviembre. La única vez que los dos platenses entraron desde la primera ronda fue en Roland Garros 2024

Australia Open Etcheverry y Tirante, en el cuadro principal

Tomás Etcheverry jugará otra vez en Australia / IG

Adrián D’Amelio

Adrián D'Amelio
adamelio@eldia.com

10 de Diciembre de 2025 | 02:16
Edición impresa

Quedaron confirmados los jugadores que formarán parte del cuadro principal del Australia Open 2026, el primer Grand Slam del circuito profesional de tenis de la próxima temporada. Los platenses Tomás Etcheverry y Thiago Tirante se encuentran en ese lote selecto.

El corte para el torneo australiano se hizo de acuerdo al ranking que tenía cada jugador a la altura del pasado 17 de noviembre. En lo que se refiere a Etcheverry estaba en el puesto 60; mientras que Tirante 103 por lo que el jugador oriundo de La Cumbre entró en el último lugar de los clasificados para el MD. Sufrió, pero valió la pena.

Además de Tomy y Thiago habrá otros siete argentinos que ingresarán al cuadro principal del Abierto de Australia. Ellos son: Francisco Cerúndolo (21), Sebastián Báez (45), Camilo Ugo Carabelli (49), Francisco Comesaña (61), Mariano Navone (72) y Juan Manuel Cerúndolo (85). A estos hay que agregarles en la rama femenina a Solana Sierra (60) por el ranking de la WTA.

No será la primera vez que Etcheverry y Tirante arranquen desde el Main Draw de un certamen de estas características. En Roland Garros 2024 se dio esa particularidad. Tirante, ubicado en el puesto 109, cayó en la primera ronda en un durísimo partido contra el español Pedro Martínez (48) tras cinco sets: 5-7, 6-4, 3-6, 6-4 y 6-3 después de más de cuatro horas de juego en el polvo parisino.

En esa misma edición de Roland Garros, Etcheverry, que se encontraba 29 en el ranking mundial ATP, cayó en la tercera rueda contra el noruego Casper Ruud (7) por 6-4, 1-6, 6-2 y 6-2, en la cancha Suzanne Lenglen.

De esta manera, el tenista platense no pudo defender los puntos conseguidos en la edición pasada de Roland Garros, donde en una extraordinaria actuación llegó a los cuartos de final, donde cayó frente al alemán Alexander Zverev. Por consiguiente, Tomy descendió dos escalones en la clasificación mundial.

El hecho de entrar directamente al Main Draw evita que se tengan que jugar tres partidos de la Qualy ante rivales de sumo riesgo. Como el caso de Tirante que este año venía muy bien en el Australia Open, pero en la tercera ronda de la clasificación con el brasileño João Fonseca.

Al margen de lo que significa jugar en primera ronda también está la razón de los temas de los premios, ya que el perdedor en primera ronda embolsará cerca de 100 mil dólares. El Australia Open se jugará desde el 12 de enero hasta el 1 de febrero del año próximo.

 

Multimedia

Tomás Etcheverry jugará otra vez en Australia / IG

thiago tirante ingresó en el último lugar del MD / IG

