Australia Open Etcheverry y Tirante, en el cuadro principal

Otra vuelta de tuerca: el Gobierno ya apura la reforma laboral
Otra vuelta de tuerca: el Gobierno ya apura la reforma laboral
Allanamientos a clubes: investigan a la financiera vinculada a la AFA
¿Sigue Zaniratto?: reunión positiva para la continuidad del DT
Advierten sobre el impacto de la contaminación plástica en La Plata
Cuando el verano pide aire: de $500 mil a 1.3 millón por algo de fresco
Robo, abuso sexual y drama: investigan un brutal ataque en el Bosque
El Consejo Escolar platense también estrena su nueva integración
El Gobierno sale al mercado y busca U$S1.000 millones a una tasa del 9%
Primer paro y protesta contra reforma laboral frente al Congreso
Presentación del libro “Topos”, del periodista Hugo Alconada Mon
Pese a las obras en 44 y 1 garantizan el servicio del Tren Universitario
Cayeron en una estafa y perdieron los ahorros destinados a sus hijos
VIDEO. Un partido de fútbol infantil en La Plata terminó en escándalo
Los cajones revueltos delataron el ingreso de ladrones a un comercio
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El “corte” se hizo hasta como estaban los jugadores en el ranking, el 17 de noviembre. La única vez que los dos platenses entraron desde la primera ronda fue en Roland Garros 2024
Adrián D’Amelio
adamelio@eldia.com
Quedaron confirmados los jugadores que formarán parte del cuadro principal del Australia Open 2026, el primer Grand Slam del circuito profesional de tenis de la próxima temporada. Los platenses Tomás Etcheverry y Thiago Tirante se encuentran en ese lote selecto.
El corte para el torneo australiano se hizo de acuerdo al ranking que tenía cada jugador a la altura del pasado 17 de noviembre. En lo que se refiere a Etcheverry estaba en el puesto 60; mientras que Tirante 103 por lo que el jugador oriundo de La Cumbre entró en el último lugar de los clasificados para el MD. Sufrió, pero valió la pena.
Además de Tomy y Thiago habrá otros siete argentinos que ingresarán al cuadro principal del Abierto de Australia. Ellos son: Francisco Cerúndolo (21), Sebastián Báez (45), Camilo Ugo Carabelli (49), Francisco Comesaña (61), Mariano Navone (72) y Juan Manuel Cerúndolo (85). A estos hay que agregarles en la rama femenina a Solana Sierra (60) por el ranking de la WTA.
No será la primera vez que Etcheverry y Tirante arranquen desde el Main Draw de un certamen de estas características. En Roland Garros 2024 se dio esa particularidad. Tirante, ubicado en el puesto 109, cayó en la primera ronda en un durísimo partido contra el español Pedro Martínez (48) tras cinco sets: 5-7, 6-4, 3-6, 6-4 y 6-3 después de más de cuatro horas de juego en el polvo parisino.
En esa misma edición de Roland Garros, Etcheverry, que se encontraba 29 en el ranking mundial ATP, cayó en la tercera rueda contra el noruego Casper Ruud (7) por 6-4, 1-6, 6-2 y 6-2, en la cancha Suzanne Lenglen.
De esta manera, el tenista platense no pudo defender los puntos conseguidos en la edición pasada de Roland Garros, donde en una extraordinaria actuación llegó a los cuartos de final, donde cayó frente al alemán Alexander Zverev. Por consiguiente, Tomy descendió dos escalones en la clasificación mundial.
LE PUEDE INTERESAR
Las Leonas hacen su debut con Majo y Vicky Granatto
LE PUEDE INTERESAR
El platense Vasirani, campeón y MPV en básquet
El hecho de entrar directamente al Main Draw evita que se tengan que jugar tres partidos de la Qualy ante rivales de sumo riesgo. Como el caso de Tirante que este año venía muy bien en el Australia Open, pero en la tercera ronda de la clasificación con el brasileño João Fonseca.
Al margen de lo que significa jugar en primera ronda también está la razón de los temas de los premios, ya que el perdedor en primera ronda embolsará cerca de 100 mil dólares. El Australia Open se jugará desde el 12 de enero hasta el 1 de febrero del año próximo.
Tomás Etcheverry jugará otra vez en Australia / IG
thiago tirante ingresó en el último lugar del MD / IG
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí