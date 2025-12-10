Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |Desempate final

Curuzú y Montoro, por el título del Clausura

Curuzú y Montoro, por el título del Clausura

partidazo en alianza

10 de Diciembre de 2025 | 02:17
Edición impresa

Llegó el día D para Villa Montoro y Curuzú Cuatiá, que esta tarde deberán jugar el partido de desempate para determinar al campeón del Clausura de la Primera B, de la Liga Amateur.

El encuentro decisivo se jugará en la cancha de Nueva Alianza (38 y 155), a partir de las 17:30. No habrá alargue, lo que indica que si al cabo de los noventa minutos no hay un ganador, la serie de resuelve por penales.

Villa Montoro y Curuzú Cuatiá finalizaron el Clausura igualando el primer puesto con 35 puntos. Los de la Feria empataron 2-2 en el último partido con Tricolores, en el clásico de barrio; mientras que el cuadro “Portugués”, que tiene como goleador a Patricio D`Uva, sacó pecho en Ensenada y se impuso por 3-2 a 5 de Mayo.

Ambos resultados llevaron a que los dos equipos compartan el primer puesto con los mismos puntos. Reglamentariamente, hubo que recurrir a un desempate final, que determinará al nuevo campeón del Clausura.

Tomando en cuenta la campaña de los dos, tanto Curuzú como Montoro igualaron en puntos, en cantidad de goles a favor y en goles en contra, con la salvedad de que los de Villa Elisa tuvieron una mejor diferencia de gol (+ 19 contra + 12).

más partidos

De acuerdo a la continuidad de la competencia liguista, que todavía no ha llegado a su final, el ganador de esta final deberá enfrentar a Peñarol, de Lisandro Olmos, que fue el campeón del Apertura, por el primer ascenso a la máxima categoría de la Liga Amateur Platense.

LE PUEDE INTERESAR

Australia Open Etcheverry y Tirante, en el cuadro principal

LE PUEDE INTERESAR

Las Leonas hacen su debut con Majo y Vicky Granatto

Aquel equipo que pierda el desempate decisivo, tendrá una segunda chance de poder ascender, ya que deberá jugar contra ForEver, que terminó primero en la tabla general, desplazando a Tricolores, que llegaba a la última siendo puntero.

El ganador subirá a Primera División; en tanto que el perdedor se medirá contra el Círculo Tolosano (el peor promedio, a excepción de Iris y el CF. Ringuelet, que descendieron a la Primera B), por la Promoción.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Estudiantes manda y sigue! El Pincha fue más efectivo y es finalista

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Estudiantes

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Gimnasia

VIDEO. ¡Festeje Pincha! Con pasión y color, pero 23 detenidos

Un matrimonio de jubilados fue atacado por tres encapuchados

Dolor en La Plata por la muerte de la artista Cristina Soria de Bellone

Gremios bonaerenses insisten con ser llamados a paritarias

Mercado inmobiliario local: con cautela, se advierte una leve mejora
+ Leidas

La movilización será terrestre por el colapso

¿Sigue Zaniratto?: reunión positiva para la continuidad del DT

Otra vuelta de tuerca: el Gobierno ya apura la reforma laboral

Robo, abuso sexual y drama: investigan un brutal ataque en el Bosque

Los médicos ante la crisis de la salud

Recolección de equipamiento informático en desuso

Domínguez: el récord de las seis finales en dos años

Advierten sobre el impacto de la contaminación plástica en La Plata
Últimas noticias de Deportes

Domínguez: el récord de las seis finales en dos años

Sosa pega la vuelta y la duda es Martirena

¿Sigue Zaniratto?: reunión positiva para la continuidad del DT

El plantel bancó a Úbeda para que siga como DT
Espectáculos
Sin paz: el padre y las amigas de Amy, en pie de guerra
“La habitación de Ludwig”: Beethoven, entre la teoría y la ficción cibernética
Acaramelado: Demichelis viajó hasta Mendoza para besarse con otra mujer en pleno divorcio
Vir Gallardo: “El Congreso es peor que el Bailando: grito acá, grito allá, vuelan cosas”
“Que lo sepa todo el mundo” Fede Bal y Evelyn Botto blanquearon su romance
La Ciudad
Advierten sobre el impacto de la contaminación plástica en La Plata
Asado navideño: menos reservas y precios al alza
Cuando el verano pide aire: de $500 mil a 1.3 millón por algo de fresco
¡$4.000.000!: el Súper Cartonazo sigue creciendo
Distinción para 500 estudiantes platenses por su promedio
Policiales
Robo, abuso sexual y drama: investigan un brutal ataque en el Bosque
Cayeron en una estafa y perdieron los ahorros destinados a sus hijos
Condenan al expolicía que asesinó a su vecino
Audiencia relevante en el juicio contra Tagliaferro
VIDEO. Un partido de fútbol infantil en La Plata terminó en escándalo
Política y Economía
Otra vuelta de tuerca: el Gobierno ya apura la reforma laboral
Más de US$680 millones anuales manejan los 10 gremios con más peso
Allanamientos a clubes: investigan a la financiera vinculada a la AFA
La UCR profundiza su pelea: realineamientos y quiebre en la Legislatura
Anuncian una leve baja en las retenciones

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla