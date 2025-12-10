Curuzú y Montoro, por el título del Clausura

Llegó el día D para Villa Montoro y Curuzú Cuatiá, que esta tarde deberán jugar el partido de desempate para determinar al campeón del Clausura de la Primera B, de la Liga Amateur.

El encuentro decisivo se jugará en la cancha de Nueva Alianza (38 y 155), a partir de las 17:30. No habrá alargue, lo que indica que si al cabo de los noventa minutos no hay un ganador, la serie de resuelve por penales.

Villa Montoro y Curuzú Cuatiá finalizaron el Clausura igualando el primer puesto con 35 puntos. Los de la Feria empataron 2-2 en el último partido con Tricolores, en el clásico de barrio; mientras que el cuadro “Portugués”, que tiene como goleador a Patricio D`Uva, sacó pecho en Ensenada y se impuso por 3-2 a 5 de Mayo.

Ambos resultados llevaron a que los dos equipos compartan el primer puesto con los mismos puntos. Reglamentariamente, hubo que recurrir a un desempate final, que determinará al nuevo campeón del Clausura.

Tomando en cuenta la campaña de los dos, tanto Curuzú como Montoro igualaron en puntos, en cantidad de goles a favor y en goles en contra, con la salvedad de que los de Villa Elisa tuvieron una mejor diferencia de gol (+ 19 contra + 12).

más partidos

De acuerdo a la continuidad de la competencia liguista, que todavía no ha llegado a su final, el ganador de esta final deberá enfrentar a Peñarol, de Lisandro Olmos, que fue el campeón del Apertura, por el primer ascenso a la máxima categoría de la Liga Amateur Platense.

Aquel equipo que pierda el desempate decisivo, tendrá una segunda chance de poder ascender, ya que deberá jugar contra ForEver, que terminó primero en la tabla general, desplazando a Tricolores, que llegaba a la última siendo puntero.

El ganador subirá a Primera División; en tanto que el perdedor se medirá contra el Círculo Tolosano (el peor promedio, a excepción de Iris y el CF. Ringuelet, que descendieron a la Primera B), por la Promoción.