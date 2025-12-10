Curuzú y Montoro, por el título del Clausura

Otra vuelta de tuerca: el Gobierno ya apura la reforma laboral
Otra vuelta de tuerca: el Gobierno ya apura la reforma laboral
Allanamientos a clubes: investigan a la financiera vinculada a la AFA
¿Sigue Zaniratto?: reunión positiva para la continuidad del DT
Advierten sobre el impacto de la contaminación plástica en La Plata
Cuando el verano pide aire: de $500 mil a 1.3 millón por algo de fresco
Robo, abuso sexual y drama: investigan un brutal ataque en el Bosque
El Consejo Escolar platense también estrena su nueva integración
El Gobierno sale al mercado y busca U$S1.000 millones a una tasa del 9%
Primer paro y protesta contra reforma laboral frente al Congreso
Presentación del libro “Topos”, del periodista Hugo Alconada Mon
Pese a las obras en 44 y 1 garantizan el servicio del Tren Universitario
Cayeron en una estafa y perdieron los ahorros destinados a sus hijos
VIDEO. Un partido de fútbol infantil en La Plata terminó en escándalo
Los cajones revueltos delataron el ingreso de ladrones a un comercio
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Llegó el día D para Villa Montoro y Curuzú Cuatiá, que esta tarde deberán jugar el partido de desempate para determinar al campeón del Clausura de la Primera B, de la Liga Amateur.
El encuentro decisivo se jugará en la cancha de Nueva Alianza (38 y 155), a partir de las 17:30. No habrá alargue, lo que indica que si al cabo de los noventa minutos no hay un ganador, la serie de resuelve por penales.
Villa Montoro y Curuzú Cuatiá finalizaron el Clausura igualando el primer puesto con 35 puntos. Los de la Feria empataron 2-2 en el último partido con Tricolores, en el clásico de barrio; mientras que el cuadro “Portugués”, que tiene como goleador a Patricio D`Uva, sacó pecho en Ensenada y se impuso por 3-2 a 5 de Mayo.
Ambos resultados llevaron a que los dos equipos compartan el primer puesto con los mismos puntos. Reglamentariamente, hubo que recurrir a un desempate final, que determinará al nuevo campeón del Clausura.
Tomando en cuenta la campaña de los dos, tanto Curuzú como Montoro igualaron en puntos, en cantidad de goles a favor y en goles en contra, con la salvedad de que los de Villa Elisa tuvieron una mejor diferencia de gol (+ 19 contra + 12).
De acuerdo a la continuidad de la competencia liguista, que todavía no ha llegado a su final, el ganador de esta final deberá enfrentar a Peñarol, de Lisandro Olmos, que fue el campeón del Apertura, por el primer ascenso a la máxima categoría de la Liga Amateur Platense.
LE PUEDE INTERESAR
Australia Open Etcheverry y Tirante, en el cuadro principal
LE PUEDE INTERESAR
Las Leonas hacen su debut con Majo y Vicky Granatto
Aquel equipo que pierda el desempate decisivo, tendrá una segunda chance de poder ascender, ya que deberá jugar contra ForEver, que terminó primero en la tabla general, desplazando a Tricolores, que llegaba a la última siendo puntero.
El ganador subirá a Primera División; en tanto que el perdedor se medirá contra el Círculo Tolosano (el peor promedio, a excepción de Iris y el CF. Ringuelet, que descendieron a la Primera B), por la Promoción.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí