La hija de Machado aceptó en nombre de su madre el Nobel de la Paz

La hija de Corina Machado, ana Corina Sosa, recibe el nobel de la Paz durante la ceremonia realizada ayer en la capital noruega / AP

La hija de la líder opositora venezolana María Corina Machado aceptó ayer el Premio Nobel de la Paz en Noruega en nombre de su madre, leyendo un discurso escrito por Machado en que asevera que “debemos estar dispuestos a luchar por la libertad”.

Machado se encuentra en la clandestinidad y no ha sido vista en público desde el 9 de enero, cuando fue brevemente detenida tras unirse a simpatizantes en una protesta en Caracas, la capital de Venezuela.

“María Corina Machado ha hecho todo lo posible para poder asistir a la ceremonia aquí hoy, un viaje en una situación de peligro extremo”, declaró Jørgen Watne Frydnes, presidente del comité noruego del Nobel, en la ceremonia de entrega del premio. “Aunque no podrá llegar a esta ceremonia y a los eventos de hoy, estamos profundamente felices de confirmar que está a salvo y que estará con nosotros aquí en Oslo”, expresó ante los aplausos.

Su hija, Ana Corina Sosa, aceptó el premio en su lugar. “Ella quiere vivir en una Venezuela libre, y nunca renunciará a ese propósito”, declaró. “Por eso todos sabemos, y yo sé, que ella volverá a Venezuela muy pronto”.

El premio a la ingeniera de 58 años por su lucha para lograr una transición democrática en su país fue anunciado el 10 de octubre.

Watne Frydnes, presidente del comité noruego del Nobel, indicó que “Venezuela se ha convertido en un estado autoritario brutal”, y describió a Machado como “uno de los ejemplos más extraordinarios de coraje civil en la historia reciente de América Latina”. Machado ganó una elección primaria de la oposición y tenía la intención de desafiar al presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del año pasado, pero el gobierno le prohibió postularse para el cargo.

El diplomático retirado Edmundo González ocupó su lugar. El período previo a las elecciones del 28 de julio de 2024 vio una represión generalizada, incluyendo descalificaciones, arrestos y violaciones de derechos humanos. Eso aumentó después de que el Consejo Nacional Electoral del país, que está lleno de leales a Maduro, declarara al titular como ganador.

González, quien buscó asilo en España el año pasado después de que un tribunal venezolano emitiera una orden de detención en su contra, asistió ayer a la ceremonia.

Funcionarios de derechos humanos de la ONU y muchos grupos de derechos independientes han expresado preocupaciones sobre la situación en Venezuela y han pedido que Maduro sea responsabilizado por la represión de la disidencia.