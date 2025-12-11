Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los socios del gol: desde este jueves pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

El conjunto masculino de gimnasia no pudo frente a náutico hacoaj, en el polideportivo. el próximo lunes se jugará la revancha

Los Lobos perdieron y quedaron contra las cuerdas, en vóley

Los Lobos perdieron y quedaron contra las cuerdas, en vóley

LOS LOBOS DEBERÁN GANAR PARA FORZAR UN TERCER PARTIDO / PRENSA GELP

11 de Diciembre de 2025 | 04:30
Edición impresa

Sorpresa en el Polideportivo mens sana de calle 4. Gimnasia cayó en el primer partido de la serie por el ascenso a la División de Honor de la Federación Metropolitana de vóley.

El conjunto albiazul, dirigido técnicamente por Ignacio Iglesias, no pudo contra su par de Náutico Hacoaj al perder por 3 a 1 (25-22, 25-19, 13-25 y 25-20).

Esta derrota pone a Los Lobos contra las cuerdas, ya que la serie por el ascenso a la máxima categoría de la FMV de caballeros se juega al mejor de tres sets, ya que no le que otra que ganar los dos encuentros restantes.

La revancha se jugará el lunes por la noche, desde las 21:30, en el recinto de Náutico Hacoaj; mientras un tercer partido eventual se disputaría el jueves 18, en el Polideportivo “Victor Nethol” de nuestra ciudad.

Gimnasia llegó a esta serie final de la Primera División Metropolitana después de ganar la fase regular, cumpliendo una gran campaña; mientras que Náutico Hacoaj tuvo que superar los playoffs.

A todo esto, a lo largo de la temporada esta fue la quinta vez que se enfrentaron donde en las cuatro presentaciones habían sido triunfos del conjunto mens sana.

Será tiempo de bajar y dar de nuevo para Los Lobos para demostraron que fue un paso en falso y entender que tuvieron una mala noche. Recargar las pilas y buscar el triunfo en cancha de Náutico Hacoaj y volver al Polideportivo para definir el ascenso.

SE SUBIÓ AL PODIO

El equipo femenino de Gimnasia se quedó con el tercer puesto del Súper 8 (Copa Osmita) del vóley Metropolitano al vencer a Ferro Carril Oeste 3 a 0 (25-22, 25-21 y 26-24), en el gimnasio del Parque Olímpico.

 

