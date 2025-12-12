Dick Van Dyke: sus reglas para llegar a los 100

A horas de cumplir un siglo de vida, Dick Van Dyke sigue irradiando la misma calidez y vitalidad que lo convirtieron en una leyenda del cine musical. El actor, reconocido mundialmente por clásicos como “Mary Poppins” y “Chitty Chitty Bang Bang”, ha decidido compartir públicamente lo que él considera las claves de su longevidad. No se trata de una fórmula mágica, sino de un conjunto de actitudes vitales que se consolidaron a lo largo de toda su vida.

Van Dyke aseguró recientemente que el amor de su mujer, el sentido del humor y, sobre todo, la capacidad de mantener a raya los sentimientos negativos fueron determinantes en su camino hacia los 100 años. El intérprete, que celebrará su cumpleaños número cien el 13 de diciembre, mañana, explicó en una entrevista que evitar la ira y el rencor ha sido “una de las principales cosas que me hicieron seguir adelante”.

A lo largo de su carrera, Van Dyke ha sido reconocido no solo por su talento, sino por su optimismo contagioso. Con la serenidad que otorgan las décadas, confesó que “nunca fue capaz de despertar un sentimiento de odio” y atribuye haber llegado a los 99 gracias a su “perspectiva más brillante”. Para él, cultivar la alegría no es un simple consejo de autoayuda, sino una forma profunda de preservación emocional. “Siempre he pensado que la ira es una cosa que carcome las entrañas de una persona, y el odio”, declaró a la revista People. Esta convicción lo acompañó en etapas luminosas y también en las más difíciles.

El actor subraya que haber diferenciado entre desacuerdos y odio fue esencial para su equilibrio interior. “Había cosas que no me gustaban, gente que no me gusta y con la que no estoy de acuerdo. Pero nunca fui capaz de sentir un tipo de odio candente”, manifestó. Esa frontera emocional, según él, le permitió mantener relaciones sanas y un espíritu liviano incluso en ambientes profesionales complejos.

Otra pieza fundamental de su bienestar ha sido su esposa Arlene, 54 años menor que él. Van Dyke no solo la menciona como un apoyo, sino como una protagonista indispensable de su felicidad contemporánea. “Sin duda, nuestro romance es la razón más importante por la que no me convertí en un gruñón hermético”, escribió en un reciente diario de salud para The Times. Su dinámica, dice, le recuerda constantemente que la vitalidad puede renovarse a cualquier edad. “Arlene tiene la mitad de mi edad, y me hace sentir entre dos tercios y tres cuartos de mi edad, lo cual sigue siendo decir mucho”, manifestó.

En ese mismo artículo, Van Dyke reconoce también los matices más duros del envejecimiento. Reveló sentirse “disminuido” tanto “física como socialmente”, y admitió que “todos y cada uno de mis amigos más queridos de toda la vida fallecieron, lo que se siente tan solo como parece”. Esa sinceridad contrasta con la energía juvenil que proyecta públicamente, mostrando que su longevidad no está exenta de desafíos emocionales.

A pesar de esas pérdidas, el artista continúa activo y curioso. Su más reciente proyecto es “100 Rules For Living To 100”, un libro en el que recopila historias que marcaron su vida. “Cada regla surge de una historia de mi propia vida, que creo que se quedó grabada en mi memoria por una buena razón: porque tenía un significado emocional más amplio para mí”, explica. Para Van Dyke, estas memorias no solo funcionan como guía, sino como un puente con las generaciones futuras.

Lejos de retirarse del todo, el actor sigue sorprendiendo al público. El año pasado protagonizó un videoclip de Coldplay, demostrando nuevamente que su espíritu artístico permanece intacto. Su vitalidad, según él mismo, supera cualquier expectativa: “Me siento muy bien a los 100 años. A veces tengo más energía que otras, pero nunca me levanto de mal humor. Me siento como si tuviera 13 años”.

Cuando piensa en su legado, no lo hace desde la nostalgia, sino desde una gratitud serena. No le preocupa tanto el recuerdo personal como la alegría que pueda seguir generando su obra. “Pero es la música, la música que dejamos atrás”, reflexionó. Y encuentra consuelo en la certeza de que su huella perdura a través de generaciones de espectadores. “Mientras los niños canten con orgullo su nueva palabra, supercalifragilisticoexpialidoso, o canten y salten al ritmo de Chim Chim Cher-ee, la parte más importante de mí siempre estará viva”, concluyó.