Oposición pide arrancar por Diputados

Legisladores nacionales de la oposición exigieron que la reforma laboral presentada por el Gobierno en el Senado inicie su tratamiento por la Cámara de Diputados, ya que incluye modificaciones tributarias.

El diputado de Provincias Unidas Esteban Paulón presentó una nota formal ante la vicepresidenta Victoria Villarruel y ante el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para que retiren el proyecto de Modernización Laboral del Senado y “lo presenten donde corresponde”.

“Mal arranque. La reforma laboral debe ir a Diputados”, escribió el socialista santafesino en su cuenta de la red social X, y agregó que “su ingreso por el Senado solo responde al capricho” de la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, de “capitalizar” su posible aprobación.

Según argumentó, “el proyecto incluye reformas en cargas y contribuciones además de modificaciones en Ganancias e IVA”.

Coincidió la senadora nacional de Convicción Federal Carolina Moisés. La jujeña subrayó que el proyecto “incluye un capítulo impositivo (título XXIV)” y al final deroga una decena de leyes tributarias”, modificando IVA y Ganancias “expresamente”.

De acuerdo a la Constitución, cualquier cambio en materia tributaria debe iniciar su trámite por Diputados. El Gobierno sostiene que este caso no se encuentra alcanzado porque no se está creando un nuevo impuesto.