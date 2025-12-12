Rocca a favor, pero volvió a advertir sobre China

Frente a 800 empresarios y acompañado por la senadora nacional Patricia Bullrich, el CEO de Techint, Paolo Rocca, dijo que “la competitividad depende de reformas esenciales. La reforma laboral está en el corazón de todo esto, así como una reforma impositiva que promueva la inversión y una apertura inteligente que nos dé tiempo para adaptarnos a las condiciones, incorporando tecnología y mejorando la competitividad”.

Pero el CEO de Techint también resaltó la caída del consumo, la presión de las importaciones chinas y las dificultades para exportar ante los aranceles de EE.UU. y las barreras europeas. “Somos casi 80 mil empleados en una cadena sustancialmente formal. Una cadena industrial”, remarcó.

Rocca señaló también que “el año pasado dije que había que nivelar la cancha. Hoy, como demostró Trump, hay que contrarrestar fuertemente a China”.

Luego, Rocca destacó algunos de lo que él considera logros del gobierno de Javier Milei. Entre ellos la baja de la inflación, el déficit cero, el apoyo extraordinario de EE.UU. “y un resultado electoral para encarar estas reformas con contundencia como lo laboral y también la impositiva”.

“La reforma tendrá impacto en la construcción y los servicios”

El ex ministro de Producción y Trabajo de la gestión de Cambiemos, el platense Dante Sica, afirmó ayer que la reforma laboral que impulsa el Gobierno se enmarca en un “proceso de transición” de la economía y que va a aportar a “mejorar la competitividad” que es fundamental para la producción de la Argentina.

Para Sica, la modernización laboral va a tener “gran impacto en sectores como construcción y servicios” que son “los responsables del 60 por ciento del empleo que se genera en la Argentina”, dijo en declaraciones radiales.

El economista se refirió de ese modo al proyecto de reforma laboral que fue enviado este jueves por el Poder Ejecutivo al Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias.

“Se va a entrar un modelo mucho más dinámico, que va a permitir a las empresas que las nuevas contrataciones empiecen a enmarcarse en un sistema mucho más adecuado a las necesidades más flexibles que tiene hoy el proceso productivo”, aseguró.

Críticas de pequeñas empresas

Vicente Lourenzo, vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) manifestó que, por el momento lo estaban “analizando” junto con los abogados de la entidad y no tenían “aún una posición oficial”. Sin embargo, deslizó que en el proyecto que impulsa el Ejecutivo Nacional “puede haber artículos positivos y otros muy negativos”.

Por su parte, el titular de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, Julián Moreno, manifestó que este proyecto “es un tiro en el pie” para los trabajadores, en un futuro próximo. “Los principales clientes que tenemos las pymes provienen del mercado interno y los trabajadores”, dijo.