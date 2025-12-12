Bajan las tasas en licitación de bonos en moneda local

Ráfaga de disparos, un tiro en el pecho y un auto a fondo: la trama del ataque al vigilador de una fábrica en La Plata
Ráfaga de disparos, un tiro en el pecho y un auto a fondo: la trama del ataque al vigilador de una fábrica en La Plata
Para agendar, Pinchas y Triperos: cuando se jugará el primer clásico platense del 2026
La inflación en Argentina se aceleró en noviembre: subió 2,5% y acumula 31,4% en un año
Brutal pelea en las vías del Tren Roca a La Plata dejó a un hombre en estado crítico
Sur Finanzas: allanan un depósito y encuentran a la tesorera "in fraganti" cargando con cajas y celulares a una Hilux
El cuádruple crimen de La Plata: pidieron diez años de prisión para Tagliaferro y Godoy por el falso testimonio
El cielo mete miedo en La Plata: renuevan alerta "Amarillo" por tormentas y granizo
Salarios y aguinaldo en Gimnasia: acuerdan cronograma de pagos con los empleados para regularizar deuda
Asumieron los ediles electos de La Plata y el Concejo local arranca nueva etapa
More Rial podría estar embarazada: el pedido especial que hizo desde la cárcel de Magdalena
Luciana Salazar y Ramiro Marra, ¿la pareja del año?: “Nos unen nuestras infancias”
Para alquilar en Mar del Plata y toda la Costa, gane en seguridad y ahorre dinero: trate con propietarios
Gimnasia presentó a Germán Brunati: quién es el nuevo director deportivo y cuál será su primer desafío
Autoexploración, deseo y pareja: reivindicar la masturbación como acto de libertad
Causa Andis: el juez Casanello citó a declarar a la exdirectora nacional Ornella Calvete
La inesperada denuncia de Vanesa Carbone contra La Sole: “Durante cuatro meses, día tras día”
Tras irse de River, Miguel Borja le abrió la puerta a un llamado de Boca: "Mi hermano es hincha"
Vacaciones, indemnizaciones, despidos y más: las claves del proyecto de reforma laboral que firmó Milei
Culpable: condenan a 26 años al profesor de básquet de La Plata acusado de abusar de sus alumnos
Escándalo en La Libertad Avanza: marginaron a Leila Gianni por armar su propio bloque
Rock en Baradero 2026: Babasónicos, Rata Blanca, Las Pelotas, El Mato un Policia Motorizado y La Vela Puerca lideran un line-up sorprendente
La CGT se movilizará el 18 de diciembre al Congreso en rechazo a la reforma laboral
Liam Payne: concedieron el arresto domiciliario a uno de los acusados
¿Le dieron la espalda al campeón?: Ariel Holan ya no es más el DT de Rosario Central
"Uy, no tengo seguro": denuncian que chocó a una embarazada en La Plata, bajó y se dio a la fuga
La Plata, con baja presión de agua este jueves: el reclamo de los vecinos y la explicación de Absa
¡Arrasa! Rosalía en Buenos Aires: agotó las entradas de tres shows en 45 minutos y agregó nueva fecha
Estados Unidos: más de 250 personas quedaron en cuarentena por brote de sarampión en Carolina del Sur
Un barrio de La Plata en alerta tras la aparición de un alacrán
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Tras conseguir U$S1.000 millones con un bono, el Tesoro colocó deuda por $21,27 billones y renovó así el 102% de los vencimientos en moneda local que operan en los próximos días.
Según el calendario publicado por el Ministerio de Economía, la de esta semana será la única licitación de deuda en pesos de diciembre. Por lo tanto, el objetivo era renovar la mayor parte de los vencimientos, que rondaban los $20 billones. Además, el Gobierno lanzó un canje para las tenencias del sector público.
Pero más allá de ello, a pesar de que el Gobierno siguió con la caída de las tasas de interés, al retirar tantos pesos se estaría resecando nuevamente la plaza en una jornada en que se supo que la inflación minorista de noviembre saltó al 2,5%, por encima de las estimaciones de los privados, lo que indica una aceleración de los precios.
La Secretaría de Finanzas había ofrecido un menú amplio de instrumentos en esta licitación. Casi la mitad del monto adjudicado se destinó a títulos que ajustan por inflación y el Ministerio de Economía resaltó que hubo más de $3,6 billones adjudicados en el Boncer que vence en junio de 2028.
En el mercado cambiario, el dólar oficial cerró en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin registrar cambios respecto del cierre anterior.
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.460 y $1.465 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.
LE PUEDE INTERESAR
La canasta básica marcó aumentos muy fuertes
LE PUEDE INTERESAR
Puntos clave de la “modernización” en el trabajo que propone el Gobierno
El dólar blue cotizó en $1.430 para la compra y $1.450 para la venta, sin cambios en su cotización.
El dólar mayorista se ubicó en $1.439, subió 0,1 y quedó a 77 pesos del techo cambiario (hoy en $1.516,5).
Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subió 0,39% hasta $1.478,4, y el CCL (Contado Con Liquidación) hizo lo mismo en 0,33% hasta los $1.508,8.
Entre las acciones y ADRs se registraron caídas de hasta 5% y el riesgo país subió 1% a los 634 puntos, en una jornada en la que el Merval cerró con balance negativo. El S&P Merval cerró con una baja de 1,10%, hasta los 2.980.580,50 puntos. Medido en dólares retrocedió 2,5%. El panel líder operó mayormente en negativo. Las principales bajas fueron de Aluar (-5,68%), Sociedad Comercial del Plata (-5,12%) y Metrogas (-3,77%).
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí