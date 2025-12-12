Bajan las tasas en licitación de bonos en moneda local

Tras conseguir U$S1.000 millones con un bono, el Tesoro colocó deuda por $21,27 billones y renovó así el 102% de los vencimientos en moneda local que operan en los próximos días.

Según el calendario publicado por el Ministerio de Economía, la de esta semana será la única licitación de deuda en pesos de diciembre. Por lo tanto, el objetivo era renovar la mayor parte de los vencimientos, que rondaban los $20 billones. Además, el Gobierno lanzó un canje para las tenencias del sector público.

Pero más allá de ello, a pesar de que el Gobierno siguió con la caída de las tasas de interés, al retirar tantos pesos se estaría resecando nuevamente la plaza en una jornada en que se supo que la inflación minorista de noviembre saltó al 2,5%, por encima de las estimaciones de los privados, lo que indica una aceleración de los precios.

La Secretaría de Finanzas había ofrecido un menú amplio de instrumentos en esta licitación. Casi la mitad del monto adjudicado se destinó a títulos que ajustan por inflación y el Ministerio de Economía resaltó que hubo más de $3,6 billones adjudicados en el Boncer que vence en junio de 2028.

En el mercado cambiario, el dólar oficial cerró en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin registrar cambios respecto del cierre anterior.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.460 y $1.465 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.

El dólar blue cotizó en $1.430 para la compra y $1.450 para la venta, sin cambios en su cotización.

El dólar mayorista se ubicó en $1.439, subió 0,1 y quedó a 77 pesos del techo cambiario (hoy en $1.516,5).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subió 0,39% hasta $1.478,4, y el CCL (Contado Con Liquidación) hizo lo mismo en 0,33% hasta los $1.508,8.

Entre las acciones y ADRs se registraron caídas de hasta 5% y el riesgo país subió 1% a los 634 puntos, en una jornada en la que el Merval cerró con balance negativo. El S&P Merval cerró con una baja de 1,10%, hasta los 2.980.580,50 puntos. Medido en dólares retrocedió 2,5%. El panel líder operó mayormente en negativo. Las principales bajas fueron de Aluar (-5,68%), Sociedad Comercial del Plata (-5,12%) y Metrogas (-3,77%).