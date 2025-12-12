La canasta básica marcó aumentos muy fuertes

“Sur Finanzas”: allanaron un galpón y detienen a su tesorera
Colonia de vacaciones: la opción que puede pasar el medio millón
Condenaron a Gerardo Ponce: 26 años de prisión por abusar de menores
Asumieron los ediles electos y el Concejo local arranca nueva etapa
López contó que a De Vido le dejaba los “sobres” con dólares en el baño
Las remeras del Pincha, el Lobo y Boca, con $5.000 de descuento
Con alimentos sanos y naturales, llega la Feria Agroecológica a La Plata
Construcción: el metro cuadrado en edificios ya roza los $2 millones
El calor vuelve activar la aparición de alacranes y está vez tocó en San Carlos
Enorme pérdida de agua generó una laguna en el corazón del casco urbano
Actividades: bingo, taller infantil, club de lectura, cena de fin de año y feria
Por falso testimonio, piden 10 años de cárcel para Tagliaferro y Godoy
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La Canasta Básica Total (CBT), que delimita el umbral de la pobreza, aumentó 3,6% en noviembre. Así, una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos chicos) necesitó $1.257.329 para no ser pobre, según el INDEC.
Este indicador acumuló un alza de 25,5% en los últimos 12 meses y de 22,7% en lo que va del año. La suba mensual de la CBT estuvo por encima del índice de la inflación general de noviembre, que fue de 2,5%.
En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca los ingresos que se deben superar para no ser indigente, aumentó 4,1% el mes pasado.
Así, el dato superó a la inflación general del mismo período que fue de 2,5% y a la suba de los alimentos, que fue de 2,8%.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí