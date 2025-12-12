Detectaron 3.500 colgados de la luz

“Sur Finanzas”: allanaron un galpón y detienen a su tesorera
Edelap informó que en 2025 registró 3.500 actas de comprobación de medidores y conexiones clandestinas directas a la red. La cifra duplica las detecciones de 2024. Eso, según informó la compañía, como resultado de la incorporación de nuevos recursos tecnológicos y operativos para detectar y normalizar irregularidades.
De las 3.500 actas, más de 1.000 corresponden a locales gastronómicos, comercios de relevancia regional, supermercados barriales, edificios en construcción e importantes desarrollos inmobiliarios, mientras que unas 2.500 fueron emitidas a usuarios residenciales particulares.
En todos los casos comprobados, informó Edelap, se recupera el consumo no registrado, aplicando las penalidades previstas en el Reglamento de Suministro y Conexión.
En lo que va del año ya se ha recuperado más de 15 Gwh de energía, lo que equivale al consumo mensual de más de 74.000 usuarios residenciales.
Los operativos se realizan con personal de Edelap y efectivos policiales.
