Política y Economía |Presuntos sobornos

Causa ANDIS: citan a declarar a la hija de Calvete

Causa ANDIS: citan a declarar a la hija de Calvete
12 de Diciembre de 2025 | 02:46
Edición impresa

El juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria a la ex funcionaria del Ministerio de Economía de la Nación Ornella Calvete -hija de unos de los principales acusados- y a otros tres imputados, en la causa por los presuntos sobreprecios y coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) cuando estaba a cargo de Diego Spagnuolo.

Ornella Calvete era directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía de la Nación. Fue echada cuando se conoció la acusación en su contra. Su casa fue allanada y se secuestraron 700.000 dólares.

 

