En las delegaciones, asistencia sobre adicciones

La Municipalidad estableció 18 centros de prevención y asistencia por adicciones, que funcionarán en las delegaciones situadas en las localidades.

Según se informó, habrá allí agentes preventores comunitarios que trabajarán en días y horarios fijos, con atención presencial en esas oficinas y despliegue territorial.

El cronograma que se difundió indica que se podrá consultar en la delegación de Abasto, los jueves de 12 a 15; en la de Altos de San Lorenzo, los lunes y miércoles de 9 a 12; en la de Etcheverry, los martes y miércoles de 12 a 16; en Arana, los miércoles de 14 a 16; en Arturo Seguí, los miércoles de 9 a 11; y en City Bell, los lunes y viernes de 11 a 13.

En tanto, se podrá recurrir a la delegación de El Peligro, los jueves de 10 a 15; a la de El Rincón, los martes de 9 a 11 y los viernes de 14 a 17; en Gonnet se atenderá los martes de 9 a 11; en Gorina, los jueves de 9 a 12; en Villa Elvira, los martes y jueves de 9 a 12; en Hernández, los miércoles de 9 a 12; en Olmos, los martes y miércoles de 9 a 13; en Tolosa, los miércoles de 10 a 14; en Los Hornos, los lunes de 10 a 13 y de 14 a 17, los miércoles de 10 a 13, los jueves de 14 a 17, y los viernes de 10 a 13; en Ringuelet, los martes de 9 a 14; en San Carlos, los martes de 10 a 13, los miércoles de 14 a 17, los jueves de 10 a 13, y los viernes de 13 a 16.

En tanto, en Sicardi-Garibaldi se podrá consultar los viernes de 14 a 16; en Villa Castells, los jueves de 12 a 15; y en Villa Elisa, los martes de 10 a 12 y los viernes de 9 a 11.

A la vez, la Agencia Municipal de Prevención y Asistencia de las Adicciones cuenta con la línea gratuita 0800-666-0101 para turnos, orientación y derivación. Además, está disponible el WhatsApp 221 4587442.