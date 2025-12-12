“Sur Finanzas”: allanaron un galpón y detienen a su tesorera

La Justicia ordenó realizar nuevos allanamientos en un country de Pilar, donde hay lotes que están a nombre de la empresa propietaria de la mansión que se investiga si pertenece al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y de su mano derecha y tesorero de la entidad Pablo Toviggino. Esta medida de prueba la pidió el juez Daniel Rafecas.

Mientras, el juez Luis Armella ordenó allanar ayer un galpón en la localidad de Turdera, dentro del partido de Lomas de Zamora, por la causa que investiga la financiera Sur Finanzas, de Ariel Vallejo. Según fuentes judiciales, cuando la Policía Federal ingresó al lugar se encontraron con la tesorera de la empresa, Micaela Sánchez, colocando cajas adentro de una camioneta, donde había documentación y cinco celulares escondidos debajo de uno de los asientos.

Además la Policía encontró 2 cajas de seguridad, 7 cajas fuertes (4 son de grandes dimensiones), posnets, documentación vehicular, 2 computadoras, material y equipamiento médico, 30 cajas de documentación, yhasta 5 cajeros automáticos.

El miércoles el juez de Lomas de Zamora ya había ordenado procedimientos en capital federal, sobre oficinas y sedes de empresas ligadas a Vallejo, como Minella Stadium S.A, Pro Entertainment S.A. y Roma Inversiones S.A.

Antes, el magistrado había dispuesto más de 30 allanamientos que recayeron sobre el mundo del fútbol, alcanzando a la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a las oficinas de la Superliga, y a 18 clubes de Primera y del Ascenso.

Los allanamientos en Pilar

En Pilar, el juez Rafecas ordenó allanar dos lotes que están a nombre de “Real Central SRL”, que es la misma empresa que figura como dueña de la mansión en Pilar. Los dueños de esa compañía son Luciano Pantano y Ana Lucía Conde aunque ninguno de los dos tienen la capacidad económica para adquirir esas propiedades, según la denuncia que hizo la Coalición Cívica para que se investigue el caso. Pantano es monotributista y Conde jubilada.

Pantano y Ana Lucía Conte, están señalados como presuntos testaferros de Tapia y Toviggino e incluso tienen prohibición de salir del país por orden del juez federal Daniel Rafecas.

Además de estar vinculado a la AFA, Pantano había sido presidente de la Asociación Civil Argentina de Futsal y Fútbol Playa, desde el 31 de mayo del año 2021, y en marzo del 2022 asumió el cargo de Protesorero del Club Almirante Brown.

Esta situación se da solo dos días después de los allanamientos que realizó la Policía Federal Argentina en distintas sedes de la AFA y más de 15 clubes, en torno a la causa que vincula al ente madre del fútbol argentino con Sur Finanzas.

El juez Rafecas ya ordenó varias medidas de prueba, entre ellas obtuvo el historial de propietarios de la mansión en Pilar: en julio de 2017 fue comprada por el ex jugador Carlos Tevez que en junio de 2023 se la vendió a Malte SRL. Y en mayo de 2024 la adquirieron Pantano y Conte a través de Real Central SRL.

Malte SRL también está vinculada a la AFA: fue proveedora de la institución. En 2022 fue contratada en forma directa para la implementación del sistema del VAR y por eso cobró 500 mil dólares.

El juez le pidió a ARCA todos los datos impositivos de Malte y de quienes figuren como sus socios o autoridades, entre los que se encontraría Mauro Javier Paz, ex director de la liga de fútbol femenino de AFA.

Por otra parte, a Pantano y Conte se le ordenó la prohibición de salida del país, la inhibición general de bienes y el congelamiento de cuentas, al igual que a Real Central.

La justicia también confirmó que Real Central es dueña de por los menos 59 vehículos, entre autos y motos, muchos de alta gama, o antiguos y de colección.

La Coalición Cívica denunció que en la mansión de Pilar -de 105.384,80 metros cuadrados- hay autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre de carrera, una pista de entrenamiento equino, un helipuerto y distinto tipo de instalaciones deportivas múltiples.

El galpón de Turdera

El nuevo operativo se hizo por el llamado este miércoles al mediodía a la Fiscalía de una persona que no quiso identificarse. El anónimo se presentó como Hugo, de 72 años y comerciante de Turdera. Contó que hace 20 a 25 días había visto por la tarde, entre las 15 y 18 horas, cuatro camionetas ploteadas como de “Sur Finanzas” que hacían lo que llamó una mudanza.

Para corroborar o descartar la denuncia, la fiscal Incardona le pidió al juez Armella que constate el domicilio y en caso que coincidiera con lo que dijo el anónimo se allane el lugar. La información fue corroborada y la Policía Federal allanó el local. Y detuvo a la tesorera.

