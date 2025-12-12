Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los socios del gol: desde hoy pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Política y Economía |La causa que investiga a una financiera, cuyo dueño está vinculado con “Chiqui” Tapia

“Sur Finanzas”: allanaron un galpón y detienen a su tesorera

Además, el juez Rafecas centró la investigación de la mansión de Pilar, en los posibles testaferros del titular de la AFA

“Sur Finanzas”: allanaron un galpón y detienen a su tesorera

La Policía federal allanando sur finanzas/web

12 de Diciembre de 2025 | 02:52
Edición impresa

La Justicia ordenó realizar nuevos allanamientos en un country de Pilar, donde hay lotes que están a nombre de la empresa propietaria de la mansión que se investiga si pertenece al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y de su mano derecha y tesorero de la entidad Pablo Toviggino. Esta medida de prueba la pidió el juez Daniel Rafecas.

Mientras, el juez Luis Armella ordenó allanar ayer un galpón en la localidad de Turdera, dentro del partido de Lomas de Zamora, por la causa que investiga la financiera Sur Finanzas, de Ariel Vallejo. Según fuentes judiciales, cuando la Policía Federal ingresó al lugar se encontraron con la tesorera de la empresa, Micaela Sánchez, colocando cajas adentro de una camioneta, donde había documentación y cinco celulares escondidos debajo de uno de los asientos.

Además la Policía encontró 2 cajas de seguridad, 7 cajas fuertes (4 son de grandes dimensiones), posnets, documentación vehicular, 2 computadoras, material y equipamiento médico, 30 cajas de documentación, yhasta 5 cajeros automáticos.

El miércoles el juez de Lomas de Zamora ya había ordenado procedimientos en capital federal, sobre oficinas y sedes de empresas ligadas a Vallejo, como Minella Stadium S.A, Pro Entertainment S.A. y Roma Inversiones S.A.

Antes, el magistrado había dispuesto más de 30 allanamientos que recayeron sobre el mundo del fútbol, alcanzando a la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a las oficinas de la Superliga, y a 18 clubes de Primera y del Ascenso.

Los allanamientos en Pilar

En Pilar, el juez Rafecas ordenó allanar dos lotes que están a nombre de “Real Central SRL”, que es la misma empresa que figura como dueña de la mansión en Pilar. Los dueños de esa compañía son Luciano Pantano y Ana Lucía Conde aunque ninguno de los dos tienen la capacidad económica para adquirir esas propiedades, según la denuncia que hizo la Coalición Cívica para que se investigue el caso. Pantano es monotributista y Conde jubilada.

LE PUEDE INTERESAR

La Cámpora no cede la vice del Senado a Kicillof

LE PUEDE INTERESAR

Oposición pide arrancar por Diputados

Pantano y Ana Lucía Conte, están señalados como presuntos testaferros de Tapia y Toviggino e incluso tienen prohibición de salir del país por orden del juez federal Daniel Rafecas.

Además de estar vinculado a la AFA, Pantano había sido presidente de la Asociación Civil Argentina de Futsal y Fútbol Playa, desde el 31 de mayo del año 2021, y en marzo del 2022 asumió el cargo de Protesorero del Club Almirante Brown.

Esta situación se da solo dos días después de los allanamientos que realizó la Policía Federal Argentina en distintas sedes de la AFA y más de 15 clubes, en torno a la causa que vincula al ente madre del fútbol argentino con Sur Finanzas.

El juez Rafecas ya ordenó varias medidas de prueba, entre ellas obtuvo el historial de propietarios de la mansión en Pilar: en julio de 2017 fue comprada por el ex jugador Carlos Tevez que en junio de 2023 se la vendió a Malte SRL. Y en mayo de 2024 la adquirieron Pantano y Conte a través de Real Central SRL.

Malte SRL también está vinculada a la AFA: fue proveedora de la institución. En 2022 fue contratada en forma directa para la implementación del sistema del VAR y por eso cobró 500 mil dólares.

El juez le pidió a ARCA todos los datos impositivos de Malte y de quienes figuren como sus socios o autoridades, entre los que se encontraría Mauro Javier Paz, ex director de la liga de fútbol femenino de AFA.

Por otra parte, a Pantano y Conte se le ordenó la prohibición de salida del país, la inhibición general de bienes y el congelamiento de cuentas, al igual que a Real Central.

La justicia también confirmó que Real Central es dueña de por los menos 59 vehículos, entre autos y motos, muchos de alta gama, o antiguos y de colección.

La Coalición Cívica denunció que en la mansión de Pilar -de 105.384,80 metros cuadrados- hay autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre de carrera, una pista de entrenamiento equino, un helipuerto y distinto tipo de instalaciones deportivas múltiples.

El galpón de Turdera

El nuevo operativo se hizo por el llamado este miércoles al mediodía a la Fiscalía de una persona que no quiso identificarse. El anónimo se presentó como Hugo, de 72 años y comerciante de Turdera. Contó que hace 20 a 25 días había visto por la tarde, entre las 15 y 18 horas, cuatro camionetas ploteadas como de “Sur Finanzas” que hacían lo que llamó una mudanza.

Para corroborar o descartar la denuncia, la fiscal Incardona le pidió al juez Armella que constate el domicilio y en caso que coincidiera con lo que dijo el anónimo se allane el lugar. La información fue corroborada y la Policía Federal allanó el local. Y detuvo a la tesorera.

Un llamado anónimo alertó a la Justicia sobre una mudanza y por eso cayó la tesorera

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

La Policía federal allanando sur finanzas/web

La mansión de pilar, investigada por la justicia/x

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Los socios del gol: desde hoy pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Gimnasia presentó a Germán Brunati: quién es el nuevo director deportivo y cuál será su primer desafío

La Provincia convalidó la ordenanza del nuevo COU, que ya comienza a regir

El avance chino en la venta de ropa en La Plata no tiene freno y le mete presión al comercio

¡Ojo infieles! En La Plata los detectives privados son el antídoto de traiciones y pasiones

Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel

Burla al régimen: cómo salió Corina de Venezuela

El cielo mete miedo en La Plata: renuevan alerta "Amarillo" por tormentas y granizo
+ Leidas

Ruidosa deserción en La Cámpora y adhesión al alakismo

Se va a Santiago con toda su ilusión

Con alimentos sanos y naturales, llega la Feria Agroecológica a La Plata

Una movilización del León que será histórica

López contó que a De Vido le dejaba los “sobres” con dólares en el baño

La inflación, en 2,5%: se aceleró por tarifas y la carne

“Sur Finanzas”: allanaron un galpón y detienen a su tesorera

El calor vuelve activar la aparición de alacranes y está vez tocó en San Carlos
Últimas noticias de Política y Economía

La inflación, en 2,5%: se aceleró por tarifas y la carne

El proyecto de reforma laboral ya es oficial y ahora apuran el debate

La CGT sale a la calle en rechazo a los cambios

La Cámpora no cede la vice del Senado a Kicillof
Espectáculos
Kevin Johansen y Liniers “Lo que se sube al escenario es la amistad”
El gospel sonará en la Catedral en un show multitudinario
Con sello platense: los libros raros toman el Museo de Arte Moderno
¿Avanza el amor?: qué pasa entre Ramiro Marra y Luli Salazar
Dick Van Dyke: sus reglas para llegar a los 100
Policiales
Condenaron a Gerardo Ponce: 26 años de prisión por abusar de menores
Por falso testimonio, piden 10 años de cárcel para Tagliaferro y Godoy
Brutal pelea en las vías del Tren Roca a La Plata
Fentanilo mortal: nueva marcha en Plaza Moreno
Un vigilador fue baleado y ahora lucha por su vida
Información General
Los números de la suerte del viernes 12 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Infractores en redes: likes, share… y chau registro
Mendoza lleva a la Justicia a los padres que no vacunan
Decomisaron milanesas de papel higiénico
Mendoza, la mejor ciudad para vivir según un ranking de la UBA: ¿por qué?
Deportes
Se va a Santiago con toda su ilusión
“Esta final nos agarra en un buen momento”
El Pincha debuta ante el Rojo y el Lobo con Racing
Germán Brunati: “Buscamos un rápido acuerdo con el DT
¡Bombazo!: Holan dejó de ser el técnico de Central

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla