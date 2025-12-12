Asumieron los ediles electos y el Concejo local arranca nueva etapa

Los resultados de las elecciones de medio término de septiembre quedaron plasmados ayer en el Concejo Deliberante platense, donde los 12 nuevos ediles asumieron sus bancas. En el recinto, el intendente, Julio Alak, tomó juramento a siete concejales de Fuerza Patria y cinco de La Libertad Avanza. Quedó conformado así un deliberativo con relaciones de fuerzas en las que el peronismo se ubicó a un miembro de tener la mayoría y los libertarios incrementaron su representación.

Con invitados especiales, el hemiciclo se reacomodó agrupando a los 12 miembros del bloque oficialista a la derecha del estrado y los siete de La Libertad Avanza, a la izquierda. En tanto, en el centro se ubicaron las bancas del bloque del PRO-JxC y los monobloques de PRO-Vecinal, Asap Nueva Generación y UCR.

Resaltaron en la ceremonia la jura de los dos concejales que fueron cabeza de listas en los comicios del 7 de septiembre: el exsecretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, el alakista Sergio Resa; y el exfuncionario nacional bullrichista Juan Pablo Allan. Al ser preguntados por el Intendente si juraban (por Dios, La Patria o los Santos Evangelios) observar y hacer observar la Constitución de la Provincia y sus leyes, desempeñeando el cargo de concejal al que fue elegido, la respuesta de ambos no se salió del protocolo. “Sí, juro”, respondieron.

Además, por Fuerza Patria juraron Romina Santana, dirigente del sindicato de Comercio; el reelecto dirigente peronista Juan Manuel Granillo Fernández; la camporista Josefina Bolis, vinculada al ala de la titular del Instituto Cultural, Florencia Saintout; el massista y dirigente de Villa Elvira Raúl Recavarren; la exdirectora de Juventudes municipal Sol Maluéndez; y Pablo Poggio, militante de la agrupación peronista que lidera el secretario de Ambiente, Guillermo Escudero.

En un clima de vitoreos desde las barras y cantos militantes, durante la sesión preparatoria que dirigió Resa (por ser el de más edad dentro del recinto) se escuchó la marcha peronista y se arrojaron papeles con la leyenda “Escudero-Poggio-Alak”, al tiempo que se diferenció del resto la jura de Bolis, que fue “por el sueño de los 30 mil (desaparecidos), la Universidad pública, una ciudad más inclusiva y la libertad de Cristina (Kirchner)”.

Además de Allan, de la lista libertaria asumieron los dirigentes vinculados al ala del líder provincial Sebastián Pareja, Sabrina Morales y Gastón Álvarez, y Soledad Pedernera, del espacio de Santiago Caputo. Por la lista de la alianza de LLA también asumió el dirigente del PRO Iván Zanetto, aunque, a diferencia del resto, integrará el bloque amarillo junto a su presidente, Nicolás Morzone.

GALLAND, REELECTO PRESIDENTE

Durante la preparatoria, se eligieron las autoridades del Cuerpo, resultando Marcelo Galland reelecto por unanimidad para continuar al frente de la Presidencia. Del mismo modo, fue reelecta secretaria legislativa Melina Santín y secretario administrativo Sebastián Dameno.

También resultó reelecto al frente de la Vicepresidencia el peronista Juan Manuel Granillo Fernández, quien ya venía ocupando ese cargo, además de presidir la comisión de Legislación.

La Vicepresidencia II quedó en manos de Juan Pablo Allan, dado que el bloque libertario se consolidó como la principal oposición del nuevo esquema del deliberativo (ver aparte).

Respecto a las presidencias de los bloques, Pablo Elías continuará al frente del bloque de Fuerza Patria. Al frente de la bancada de La Libertad Avanza también habrá continuidad, con la presidencia del piparista Guillermo Bardón.

El bloque del PRO-JxC estará presidido por el ritondista Nicolás Morzone, en tanto que los tres monobloques están integrados por Darío Ganduglia (PRO-Vecinal); Melany Horomadiuk (Asap Nueva Generación) y Gustavo Staffolani (UCR).

Además de funcionarios del gabinete municipal, asistieron como invitados la escribana general de Gobierno, Paula Sidoti; la diputada nacional Victoria Tolosa Paz; la titular del Instituto Cultural provincial, Florencia Saintout, la vicepresidenta de la UNLP, Andrea Varela; los senadores provinciales Pedro Borgini (Fuerza Patria) y Marcelo Leguizamón (Hechos); los diputados de LLA Francisco Adorni, Juan Esteban Osaba y Matías De Urraza; Julieta Quinteros (PRO); los diputados peronistas Lucía Iañez, Juan Malpelli y Ariel Archanco; el presidente de Aubasa, José Arteaga; la representante ante el Colegio de la Magistratura, Ana Laura Ramos, y los exconcejales del PRO Juan Martínez Garmendia y Lucía Barbier.