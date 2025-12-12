El calor vuelve activar la aparición de alacranes y está vez tocó en San Carlos

Aunque el centro de La Plata aparece en las últimas situaciones de alarma por la aparición de alacranes, cuyos avistamientos se hicieron moneda corriente en los últimos años durante los períodos de calor, en los barrios de la periferia también se reporta cada vez más la presencia de estos arácnidos. En esta ocasión las preocupaciones llegan desde 516 y 148 de la localidad de La Granja, más precisamente de una casa en donde se mostraron sorprendidos por la presencia del alacrán.

La familia que lo detectó, compartió una foto en el grupo de WhatsApp a fin de alertar a los vecinos “para que estén atentos” y se pueda evitar cualquier inconveniente que puedan ocasionar.

Al parecer, conforme los especialista, esta vez se trata del alacrán Bothriurus bonaerensis, una de las dos especies que pueden encontrarse en la Región.

Se trata de un escorpión mediano, robusto y oscuro cuyas picaduras pueden provocar reacciones aunque no revisten peligro para la salud humana.

CÓMO SABER SI ES PONZOÑOSO

Alda González, investigadora del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (Cepave, UNLP, Conicet), afirmó que “la mayoría de las especies de escorpiones viven en lugares apartados del hombre, escondidas, y son nocturnas; esto las transforman en un grupo poco observado por la mayoría de la gente, pero lamentablemente las especies que tienen interés sanitario suelen vivir en ambientes urbanos, lo que las hace más peligrosas, porque el encuentro persona-escorpión aumenta notablemente”.

Si bien todos los escorpiones tienen veneno, la mayoría no son peligrosos.

En Argentina hay solo un género (Tityus) de importancia sanitaria y dentro de éste, dos especies aparecen en accidentes graves por su picadura. A sólo el 4% de las especies de escorpiones se las podría considerar peligrosas.

Ante la aparición de alacranes en La Plata, se puede denunciar al (0221) 566-0833, (011) 5060-9207 o @ciencia.escorpion (Instagram) para que los expertos de Cepave puedan retirar el ejemplar.