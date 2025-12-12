La CGT sale a la calle en rechazo a los cambios

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

12 de Diciembre de 2025 | 02:53
El Consejo Directivo de la CGT rechazó ayer la reforma laboral que impulsa el Gobierno, al advertir que el país está “empobrecido, sin inversión económica y que sufre industricidio”, y anticipó que llevará adelante una movilización a Plaza de Mayo el jueves próximo (18 de diciembre) a las 15.

La central obrera cuestionó que para esta ley no haya “acuerdo” ni “mesa de diálogo” con el sector empleador y los trabajadores.

El país está “empobrecido, sin inversión económica y sufre industricidio”, expresó el cotitular de la central Jorge Sola, en conferencia de prensa, donde indicó además que la CGT “se opone terminantemente a cada uno de los puntos que establece esta reforma que transita por la precarización laboral y que es un paso más hacia esa informalidad”.

El “plan de acción” incluye llevar la postura a los legisladores y gobernadores para “explicar por qué no puede salir esta ley”.

“La CGT reclama estar en el ligar de debate con los legisladores, para discutir punto por punto”, añadió, al cuestionar que el proyecto se trate “entre gallos y medianoche”.

Sola dijo además que la central impulsará la judicialización de la norma para que se declare la “inconstitucionalidad” de varios de los artículos , que “van en contra de los principios protectores del trabajo”.

La movilización del jueves próximo, en tanto, será “contundente”, según anticiparon.

Sola brindó la conferencia de prensa desde la histórica sede de Azopardo 802, en el Bajo porteño, después de una reunión de Consejo Directivo que tomó más de dos horas, y donde estuvo acompañado por los cotitulares Cristian Jerónimo y Octavio Arguello, entre otros dirigentes.

El referente sindical anunció también que la central resolvió llevar la misma postura de rechazo a las “80 delegaciones regionales” de la organización para que, con la “territorialidad que tiene la CGT, se exprese en cada lugar en rechazo y para que en las capitales provinciales hablen con los diputados y gobernadores para llevar el mismo mensaje”.

La CGT optará así por acciones más “institucionales”, como las negociaciones en el Congreso y las presentaciones judiciales, que por medidas de acción directa.

El Gobierno giró este jueves al Congreso el proyecto de reforma laboral y que el oficialismo quiere tratar en forma exprés en el Senado, aunque para eso deberá construir una mayoría junto a sus aliados.

“No podrán cumplir con los tiempos parlamentarios”

Uno de los que durante el encuentro buscó llevar tranquilidad fue Norberto ‘Tano’ Di Próspero, secretario general de la Asociación Personal Legislativo (APL), quien explicó ante sus pares sindicales que el oficialismo “no podrá cumplir con los tiempos parlamentarios” para sancionar la norma en las próximas semanas.

Los sindicalistas advirtieron también que todos los senadores que levanten la mano para votar la ley serán “responsables” ante los trabajadores.

 

 

