Freno al pedido de “La Toretto” para ser niñera

El pedido para que Felicitas Alvite -conocida como “La Toretto de La Plata” y acusada de embestir y matar a Walter Armand- pueda acceder a salidas laborales, enfrenta ahora una resistencia firme por parte de la familia de la víctima. Según pudo saber EL DIA, los representantes de la parte damnificada presentaron un escrito ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 en el que rechazaron la solicitud realizada por la defensa, que busca que la imputada pueda trabajar como niñera dos tardes por semana mientras cumple prisión domiciliaria.
Tal como lo dio a conocer este diario, el pedido de la defensa de “La Toretto” había sido realizada la semana pasada, acompañada por una propuesta laboral concreta para que Alvite pudiera trabajar como niñera en un domicilio cercano a su vivienda. “Sabe que tiene que trabajar por su edad y porque no está estudiando”, dijo sobre la solicitud Flavio Gliemmo, letrado defensor de la joven que permanece procesada por homicidio simple con dolo eventual, acusada de conducir a más de 90 km/h y cruzar varios semáforos en rojo antes de impactar violentamente contra la moto de Armand la madrugada de abril de 2024.
En paralelo, fuentes del caso indicaron que la fiscalía, a cargo de Martín Raúl Chiorazzi, iría en la misma línea y también se opondría a otorgar el beneficio. La respuesta formal del Ministerio Público, según trascendió, adhiere a los argumentos expuestos por la querella.
Ahora será el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 quien deberá resolver si avala o rechaza el pedido, aunque con la oposición conjunta de la familia de la víctima y del fiscal, el escenario aparece complicado para la imputada. La decisión podría conocerse en los próximos días, mientras se aguarda la tercera audiencia preliminar del juicio, prevista para febrero de 2026.
