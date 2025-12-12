Saquearon un depósito municipal de materiales

Un depósito de la municipalidad de La Plata, ubicado en el barrio El Retiro, en la zona oeste platense, fue blanco ahora de un episodio delictivo.

Por lo que pudo saber este diario de fuentes policiales, la dependencia donde se produjo la dolosa maniobra está en la calle 139 entre 514 y 515.

Se explicó que allí se almacenan mobiliarios y diversos materiales para que ante alguna catástrofe, un incendio o alguna otra emergencia, puedan ser destinados a dar respuesta a esas situaciones. Evidentemente también lo sabían delincuentes que, actuando en horas de la noche y sin testigos a la vista, sustrajeron del lugar una importante cantidad de mercadería que se había recibido a tal propósito.

Pero un funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social de la Comuna denunció que “el pasado 18 de noviembre, recibimos por parte del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires 167 chapas, tirantes, camas y diferentes mobiliarios, entre otras donaciones”. Pero robaron “80 chapas, algunos tirantes y clavaderas” tras dañar un acceso al depósito.