Destrozan la puerta de una vivienda y arrasan con todo
15 de Diciembre de 2025 | 01:23
Un nuevo hecho de inseguridad fue denunciado también en Villa Elvira, donde una joven descubrió que su vivienda había sido violentada durante la madrugada mientras se encontraba fuera de su domicilio. El episodio ocurrió en una casa ubicada en la zona de calle 116 entre 603 y 604. Según consta en la denuncia, la mujer se retiró de su hogar alrededor de las 2 de la madrugada para visitar a un amigo que vive a pocos metros, y regresó cerca de las 5. Al abrir la puerta de ingreso, se encontró con el interior completamente revuelto, por lo que de inmediato dio aviso al 911. Entre los elementos sustraídos, la víctima denunció el robo de una bicicleta, electrodomésticos, documentación y una suma de dinero en efectivo. La causa quedó en manos de la Justicia.

 

