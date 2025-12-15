Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Eldia.com gratis para todos los lectores y usuarios con toda la cobertura de Estudiantes Campeón

Deportes |Cobrará por completo el sueldo de 2026

La extraordinaria cifra que recibirá Marko tras su salida de Red Bull

La extraordinaria cifra que recibirá Marko tras su salida de Red Bull

Helmut Marko, ex asesor de Red Bull, dejó su marca en el equipo / IG

15 de Diciembre de 2025 | 03:58
Edición impresa

Helmut Marko, ex asesor de Red Bull, que se alejó de dicha escudería al término de la temporada de Fórmula Uno 2025 recibió una indemnización de ocho cifras como parte de su salida anticipada del equipo de la bebida energizante.

El austriaco percibirá el pago completo de su salario correspondiente a todo el año próximo, cuya cifra rondaría los 10 millones de euros, según informó el medio alemán Bild.

Marko (82 años) decidió finalizar su vínculo con el equipo de Milton Keynes un año antes de la expiración de su contrato vigente hasta finales de 2026.

La compensación económica se encuadra dentro del denominado “apretón de manos de oro”, un esquema utilizado por Red Bull para reconocer los logros de sus principales directivos.

El ex piloto integró la estructura de Red Bull desde su desembarco en la Fórmula Uno en 2005 y fue una de las figuras centrales en el crecimiento deportivo de la escudería.

“Ha sido un período maravilloso en el que pude darle forma al proyecto. Todo lo que construimos y conseguimos juntos es motivo de gran orgullo para mí”, expresó en el comunicado oficial.

LE PUEDE INTERESAR

Los Lobos pretenden forzar un tercer partido

LE PUEDE INTERESAR

Costas felicitó a Estudiantes por su actitud en la final

En el mismo mensaje, Marko explicó que su decisión estuvo influida por el impacto emocional de quedarse a las puertas del campeonato mundial en la presente temporada, lo que terminó de convencerlo de cerrar una etapa extensa y exitosa.

“He estado vinculado al automovilismo durante seis décadas y los últimos 20 años en Red Bull han sido un recorrido extraordinario y extremadamente exitoso”, señaló.

Pese a su salida, el asesor dejó un mensaje de respaldo al equipo. “Deseo sinceramente que continúe cosechando éxitos y estoy convencido de que el próximo año volverán a pelear por ambos títulos”, afirmó.

Durante su gestión, Marko estuvo al frente del programa de desarrollo de pilotos de Red Bull, una cantera que permitió la llegada de 16 pilotos a la Fórmula Uno.

Entre ellos se destacan Sebastian Vettel, que bpodría ser el reemplazante en su cargo y Max Verstappen, ambos tetracampeones del mundo, además de Daniel Ricciardo, Carlos Sainz y Pierre Gasly.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Domingo gris en La Plata con alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento: ¿a qué hora llegan?

Eldia.com gratis este domingo con toda la cobertura del Pincha Campeón

Autoexploración, deseo y pareja: la masturbación: entre la culpa, la religión y el cambio de paradigma

Organizar el amor: tiempos de contratos y matrimonios inteligentes

Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy domingo gratis con EL DIA

Las películas del año: las imprescindibles de un año donde el cine dio de qué hablar

VIDEO. El adiós a Héctor Alterio: emblema del teatro y el cine nacional

Mugre y suciedad tras los festejos de Estudiantes Campeón en el centro de La Plata
+ Leidas

La fiesta Pincha: madrugada roja y blanca en Santiago del Estero

Costas felicitó a Estudiantes por su actitud en la final

Angeleri y la continuidad del Barba en Estudiantes

La continuidad de Domínguez, ahora, es tema central en el Pincha

Posibles tres bajas y ¿un festejo en UNO?

Los médicos levantan el corte de servicio al IOMA

Horror en Australia durante la celebración de una fiesta judía

Muslera: el arquero que jerarquizó a Estudiantes
Últimas noticias de Deportes

La fiesta Pincha: madrugada roja y blanca en Santiago del Estero

La continuidad de Domínguez, ahora, es tema central en el Pincha

Muslera: el arquero que jerarquizó a Estudiantes

Ascacibar: mientras decide su futuro disfruta del nuevo título
La Ciudad
La canasta alimentaria subió 1,2% en noviembre
Los médicos levantan el corte de servicio al IOMA
Promociones con precios increíbles para los suscriptores de EL DIA
Nueva ayuda para el hospital de Niños
Viajar en micro: la odisea en modo verano
Espectáculos
“El no amado”: sin IA, el aviso navideño que conmueve al mundo
“Emily in Paris”: nuevos destinos, más drama y mayor seguridad
Tras sacudir Vélez, Shakira sacudirá la economía cordobesa con sus shows
El niño de “El sexto sentido” contó una increíble anécdota de Bruce Willis
Desconsuelo: el costado más vulnerable de Taylor Swift aparece en su documental
Política y Economía
El Presupuesto nacional: comienza a tratarse en Diputados
Títulos secos, con tasas negativas en los plazos fijos y la búsqueda de reservas
Pedido de mayoristas por la reforma laboral
El Gobierno va por la concesión de Tecnópolis
Crisis en la UCR y el PJ: la oposición se autodestruye
Policiales
Viaje de terror en La Plata: denuncian por abuso a un chofer de app
Acusado de abuso, piden detener a un futbolista
VIDEO. La noche se volvió una amenaza en barrios golpeados por el delito
VIDEO. Preocupa el accionar de “mecheras” en el Centro
Se conoce el veredicto por el femicidio de Aybar

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla