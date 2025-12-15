La extraordinaria cifra que recibirá Marko tras su salida de Red Bull

La fiesta Pincha: madrugada roja y blanca en Santiago del Estero
Helmut Marko, ex asesor de Red Bull, que se alejó de dicha escudería al término de la temporada de Fórmula Uno 2025 recibió una indemnización de ocho cifras como parte de su salida anticipada del equipo de la bebida energizante.
El austriaco percibirá el pago completo de su salario correspondiente a todo el año próximo, cuya cifra rondaría los 10 millones de euros, según informó el medio alemán Bild.
Marko (82 años) decidió finalizar su vínculo con el equipo de Milton Keynes un año antes de la expiración de su contrato vigente hasta finales de 2026.
La compensación económica se encuadra dentro del denominado “apretón de manos de oro”, un esquema utilizado por Red Bull para reconocer los logros de sus principales directivos.
El ex piloto integró la estructura de Red Bull desde su desembarco en la Fórmula Uno en 2005 y fue una de las figuras centrales en el crecimiento deportivo de la escudería.
“Ha sido un período maravilloso en el que pude darle forma al proyecto. Todo lo que construimos y conseguimos juntos es motivo de gran orgullo para mí”, expresó en el comunicado oficial.
En el mismo mensaje, Marko explicó que su decisión estuvo influida por el impacto emocional de quedarse a las puertas del campeonato mundial en la presente temporada, lo que terminó de convencerlo de cerrar una etapa extensa y exitosa.
“He estado vinculado al automovilismo durante seis décadas y los últimos 20 años en Red Bull han sido un recorrido extraordinario y extremadamente exitoso”, señaló.
Pese a su salida, el asesor dejó un mensaje de respaldo al equipo. “Deseo sinceramente que continúe cosechando éxitos y estoy convencido de que el próximo año volverán a pelear por ambos títulos”, afirmó.
Durante su gestión, Marko estuvo al frente del programa de desarrollo de pilotos de Red Bull, una cantera que permitió la llegada de 16 pilotos a la Fórmula Uno.
Entre ellos se destacan Sebastian Vettel, que bpodría ser el reemplazante en su cargo y Max Verstappen, ambos tetracampeones del mundo, además de Daniel Ricciardo, Carlos Sainz y Pierre Gasly.
