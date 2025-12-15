Ganó el Real y sigue a cuatro puntos del Barcelona

La fiesta Pincha: madrugada roja y blanca en Santiago del Estero
La continuidad de Domínguez, ahora, es tema central en el Pincha
VIDEO. La noche se volvió una amenaza en barrios golpeados por el delito
Horror en Australia durante la celebración de una fiesta judía
El “fenómeno felino” se instala en los hogares y comercios platenses
Las motos, mayores protagonistas del caos y de las tragedias viales en la Región
Promociones con precios increíbles para los suscriptores de EL DIA
La vuelta del mojón histórico reabre el debate sobre el patrimonio local
Actividades: taller infantil, cena de fin de año, club de lectura en la Biblioteca y bochas en Trentino
El Cuartel de Bomberos Voluntarios El Peligro celebró su 10° aniversario
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Real Madrid venció por 2-1 a Alavés como visitante, en un partido correspondiente a la fecha 16 de la Liga de España 2025. Los goles del merengue fueron marcados por Kylian Mbappé, y Rodrygo, mientras que para Alavés el gol fue marcado por Vicente. El cotejo se disputó en el estadio Mendizorroza, en una nueva jornada del fútbol español, la decimosexta de LaLiga.
Con este resultado, Real Madrid tiene 39 unidades y quedó a cuatro puntos del líder Barcelona, en la segunda posición en la tabla. Por su parte Alavés suma 18 puntos.
El Sevilla de Matías Almeyda no dejó dudas y goleó a Real Oviedo 4-0 . Los goleadores fueron Akor Adams, Djibril Sow, Batista Mendy y Chidera Ejuke. Un par de horas más tarde, Oviedo anunció el despido de su entrenador, Luis Carrión. “El técnico azul deja desde este momento de ser entrenador del conjunto de la capital del Principado. De igual manera, el cuerpo técnico que lo acompaña también finaliza su vinculación con la entidad carbayona”, explicó el Real Oviedo en un comunicado.
Por su parte, Celta venció al Athletic 2-0. El delantero Williot Swedberg abrió la cuenta a los 2 minutos de la segunda mitad, y Jones El-Abdellaoui selló el marcador en el minuto 9 de la misma etapa.
Levante-Villarreal, que debía celebrarse a las 18.30 en el Ciutat de Valencia, fue aplazado por la alerta roja por riesgo de lluvias intensas y fuertes tormentas emitida por el Centro de Emergencias de la Generalitat Valenciana. El encuentro se disputaría el 7 u 8 de enero.
LE PUEDE INTERESAR
Gracias a Lautaro, Inter es nuevo líder de la Serie A
LE PUEDE INTERESAR
Colapinto podría cambiar de número para la próxima temporada de Fórmula Uno
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí