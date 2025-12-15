Ganó el Real y sigue a cuatro puntos del Barcelona

Real Madrid venció por 2-1 a Alavés como visitante, en un partido correspondiente a la fecha 16 de la Liga de España 2025. Los goles del merengue fueron marcados por Kylian Mbappé, y Rodrygo, mientras que para Alavés el gol fue marcado por Vicente. El cotejo se disputó en el estadio Mendizorroza, en una nueva jornada del fútbol español, la decimosexta de LaLiga.

Con este resultado, Real Madrid tiene 39 unidades y quedó a cuatro puntos del líder Barcelona, en la segunda posición en la tabla. Por su parte Alavés suma 18 puntos.

El Sevilla de Matías Almeyda no dejó dudas y goleó a Real Oviedo 4-0 . Los goleadores fueron Akor Adams, Djibril Sow, Batista Mendy y Chidera Ejuke. Un par de horas más tarde, Oviedo anunció el despido de su entrenador, Luis Carrión. “El técnico azul deja desde este momento de ser entrenador del conjunto de la capital del Principado. De igual manera, el cuerpo técnico que lo acompaña también finaliza su vinculación con la entidad carbayona”, explicó el Real Oviedo en un comunicado.

Por su parte, Celta venció al Athletic 2-0. El delantero Williot Swedberg abrió la cuenta a los 2 minutos de la segunda mitad, y Jones El-Abdellaoui selló el marcador en el minuto 9 de la misma etapa.

Levante-Villarreal, que debía celebrarse a las 18.30 en el Ciutat de Valencia, fue aplazado por la alerta roja por riesgo de lluvias intensas y fuertes tormentas emitida por el Centro de Emergencias de la Generalitat Valenciana. El encuentro se disputaría el 7 u 8 de enero.