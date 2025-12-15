Ganó el City y no le pierde pisada al líder Arsenal

La fiesta Pincha: madrugada roja y blanca en Santiago del Estero
Con doblete de Erling Haaland y el restante gol de Phil Foden, Manchester City goleó como visitante por 3-0 al Crystal Palace y se acomodó en la segunda posición de la Liga de Inglaterra con 34 puntos, a dos unidades del líder del campeonato, Arsenal. De esta manera, el equipo dirigido por Pep Guardiola quedó expectante tras la decimosexta jornada del campeonato inglés. En la próxima fecha, los Ciudadanos enfrentarán a West Ham.
Por su parte, Aston Villa (sin el Dibu Martínez en el arco) venció al West Ham y continua en puestos de Champions League. Los Villanos lograron dar vuelta un encuentro en el que se fueron al descanso 2-1 abajo en el marcador gracias a los goles de Mateus Fernandes y Jarrod Bowen para los comandados por Nuno Espirito Santo, mientras que Konstantinos Mavropanos descontó para la visita.
No obstante, en el complemento apareció Morgan Rogers por duplicado, a los 5’ y 34 minutos, para revertir el resultado y darle a su equipo los tres puntos.
En otros encuentros de la jornada, el Tottenham (11°) del defensor central albiceleste y capitán de los Spurs, Cristian Romero, cayó por 3-0 ante Nottingham Forest (16°) con dos goles de Callum Hudson-Odoi y otro de Ibrahim Sangare.
Finalmente, Sunderland, séptimo en la Premier, se impuso 1-0 frente al Newcastle (12°) de la mano de un tanto en contra de Nick Woltemade, mientras que Brentford y Leeds igualaron 1-1.
