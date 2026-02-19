Los descuentos y promociones para este jueves 19 de febrero usando Cuenta DNI

Paro general en La Plata y el país: los alcances que tiene la medida
Paro general en La Plata y el país: los alcances que tiene la medida
La billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia ofrece este jueves 19 de febrero una serie de descuentos y beneficios para quienes utilicen la app en compras cotidianas y en rubros clave.
Entre las principales ofertas vigentes se destacan rebajas en ferias y mercados bonaerenses, con un 40% de descuento y tope de reintegro de $ 6.000 por semana, y beneficios similares en comercios universitarios adheridos.
En farmacias y perfumerías también se aplica un 10% de descuento sin tope de reintegro, lo que facilita el ahorro en productos de cuidado personal o medicamentos.
La promoción denominada “Marcas destacadas del verano” continúa con un 25% de descuento, con un tope de devolución semanal de $ 10.000 por marca e incluye locales gastronómicos, heladerías y balnearios adheridos. Además, en Sodimac hay un 10% de ahorro sin tope, que puede sumarse a otras promociones.
En el rubro supermercados, este jueves aplica un 15% de descuento sin tope de reintegro en Chango Más, con devolución inmediata al momento de la compra.
Estos beneficios forman parte de la política de incentivos al consumo que el Banco Provincia impulsa a través de su billetera digital para facilitar el ahorro diario de miles de usuarios.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA
Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
