Una mujer intentó ingresar cocaína a la cárcel de Olmos y fue detenida

Una mujer fue demorada este jueves cuando intentaba ingresar droga oculta entre sus prendas íntimas durante una visita a un interno alojado en la Unidad Penitenciaria N° 1 de Olmos, en La Plata.

El procedimiento fue realizado por personal del control de ingreso del establecimiento, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense, que detectó la sustancia no permitida durante la requisa.

El hecho ocurrió esta mañana en el sector de visitas —tinglado— de la unidad carcelaria ubicada en la localidad de Lisandro Olmos. La visitante se presentó para ver a un detenido alojado en el pabellón 9 del quinto piso del penal. Al ser sometida al control correspondiente, el personal advirtió una anomalía y procedió a la inspección.

De acuerdo con lo informado, la mujer llevaba oculto un envoltorio tipo globo de color rosa entre sus prendas íntimas. En su interior se hallaron 50 pequeños paquetes de nylon de distintos colores —37 negros, 11 violetas y 2 azules— que contenían una sustancia blanca con características compatibles con clorhidrato de cocaína. Todo el material fue inmediatamente secuestrado.

Tras el hallazgo, las autoridades penitenciarias activaron el protocolo de rigor y dieron intervención a la dependencia policial con jurisdicción en la zona para la continuidad de las actuaciones judiciales

La causa quedó en manos de la autoridad judicial competente, que deberá resolver la situación procesal de la mujer involucrada. En tanto, el interno al que iba dirigida la visita también fue notificado del procedimiento, aunque su eventual vinculación con el intento de ingreso de la sustancia forma parte de la investigación en curso.

Desde el ámbito penitenciario remarcaron que este tipo de controles se realizan de manera permanente y forman parte de las medidas de seguridad habituales.