Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los leones del Barba: mañana gratis con EL DIA, la lámina del campeón

Deportes |Los autos de la escudería francesa fueron aquellos que sufrieron más daños

Alpine: se quedó con la copa que nadie quiere ganar, la de “destructores”

A lo largo de la temporada de Fórmula Uno, que acaba de culminar, encabezó el ranking al superar los 5 millones de dólares. Franco Colapinto terminó por detrás de Jack Doohan

Alpine: se quedó con la copa que nadie quiere ganar, la de “destructores”

el sauber de Gabriel bortoleto en el espectacular accidente que sufrió en el sprnt del GP de brasil / IG

16 de Diciembre de 2025 | 02:48
Edición impresa

La temporada 2025 de la Fórmula Uno acaba de terminar, ya que se le bajó la bandera a cuadros con la coronación del británico Lando Norris, que se encargó de destronar a Max Verstappen, después del Gran Premio de Abu Dhabi y la coronación de McLaren como la mejor escudería por amplio margen con respecto a las restantes nueve que estuvieron en pista durante las veinticuatro carreras que insumió el campeonato.

Sin embargo, también estuvo la otra cara de la moneda dentro de la última temporada de la máxima categoría del automovilismo internacional con el campeonato de “destructores”, que contabilizan en dólares, los daños que le ocasionaron los pilotos a sus respectivos monoplazas durante todo el año.

En ese contexto, se elaboró un ranking “no oficial” en el que se detallan las escuderías que más dinero tuvieron que desembolsar para reparar los coches de carrera y los pilotos que fueron los responsables de los daños.

Según las estadísticas que se publicaron en Reddit (un sitio web de marcadores sociales y agregador de noticias, donde los usuarios pueden añadir textos, imágenes, videos o enlaces. Estos también pueden votar a favor o en contra del contenido, haciendo que aparezcan en las publicaciones destacadas), Alpine fue el equipo que se llevó el título del “campeonato de destructores 2025″, lo que contrasta el último puesto que obtuvo en el de constructores donde solamente pudo sumar puntos a través de Pierre Gasly.

En el desglose de los 5.348.000 dólares que le costaron a la escudería francesa las reparaciones de los vehículos, se encuentra el australiano Jack Doohan como el que más gastos le generó a Alpine con US$ 2.144.000 en tan solo seis carreras que tuvo durante la temporada. Detrás quedó su reemplazante, Franco Colapinto, con un total de US$ 1.877.000. El argentino, además, terminó en el noveno puesto del ranking general. Por su lado, el francés Pierre Gasly generó daños por US$1.327.000 (14). La gran sorpresa fue McLaren, ya que ocupó la segunda ubicación con 5.710.000 dólares.

En concreto, Franco Colapinto le generó gastos a Alpine en los siguientes Grandes Premios: Imola (U$S 455.000), Gran Bretaña (225.000), Azerbaiyán (430.000), Estados Unidos (5.000), Brasil (537.000) y Las Vegas (225.000). Precisamente en el circuito de Interlagos, el piloto argentino protagonizó un accidente en la Sprint luego de despistarse en la sexta vuelta y chocar contra los muros.

LE PUEDE INTERESAR

Etcheverry, campeón del interclubes con Buenos Aires Lawn Tennis Club

LE PUEDE INTERESAR

Thiago Tirante arranca en el novedoso Road to Australia

En cuanto a los “destructores” del año, el primer puesto quedó en manos del brasileño Gabriel Bortoleto, con un total de daños que le ocasionaron a Sauber desembolsar la suma 3.976.000 dólares. Segundo terminó el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull y Racing Bull) con 3.497.000 de la divisa estadounidense y completó el podio Lando Norris con US$ 2.899.000 en roturas del monoplaza campeón de McLaren. Por su parte, el neerlandés Max Verstappen fue el que menos daños le provocó a su Red Bull y generó apenas 450.000 dólares de gasto a su equipo según los datos del sitio especializado.

En cuanto al campeonato de pilotos y constructores de la Fórmula Uno, Norris se alzó con su primer título en la Máxima con el tercer puesto en Abu Dhabi, dejando atrás al tetracampeón Max Verstappen y a su compañero de equipo Oscar Piastri. Como quedó dicho, McLaren se consagró entre las escuderías con amplia diferencia sobre Mercedes y Red Bull.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Domingo gris en La Plata con alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento: ¿a qué hora llegan?

Eldia.com gratis este domingo con toda la cobertura del Pincha Campeón

Autoexploración, deseo y pareja: la masturbación: entre la culpa, la religión y el cambio de paradigma

Organizar el amor: tiempos de contratos y matrimonios inteligentes

Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy domingo gratis con EL DIA

Las películas del año: las imprescindibles de un año donde el cine dio de qué hablar

VIDEO. El adiós a Héctor Alterio: emblema del teatro y el cine nacional

Mugre y suciedad tras los festejos de Estudiantes Campeón en el centro de La Plata
+ Leidas

Los números de la suerte del martes 16 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco

Giro con el dólar: las bandas, según la inflación

La Provincia anunció que pagará el aguinaldo “antes de las fiestas”

Corina sufrió fractura de columna al viajar a Oslo

Aceptación del atraso cambiario y a la espera de que baje el riesgo país

Al trabajo, con bajas y sin festejo programado

Hay acuerdo y solo falta la firma de Zaniratto

Una “guerra” de acusaciones entre el Gobierno y los que mandan en la AFA
Últimas noticias de Deportes

Fin de año movido: entre el título y la continuidad del DT

Al trabajo, con bajas y sin festejo programado

Modo Libertadores: Estudiantes prepara el camino

Hay acuerdo y solo falta la firma de Zaniratto
La Ciudad
Reclamo por insumos e higiene en el Ludovica
Baja la nafta: YPF anunció una reducción promedio del 2% en sus precios
Mercado de alquileres: alta oferta, demanda estable y moderada movida estudiantil
Odontología advierte por estafas con turnos
Comienza la inscripción para la colonia en la República de los Niños
Policiales
“El delito siempre sale o sale”: vecinos sin suerte ante tanta inseguridad
D’Onofrio negó desvíos en el sistema de la VTV
Marchan en La Plata y Rosario por las víctimas mortales del fentanilo
Acusado de un femicidio recibió prisión perpetua
VIDEO. Caravana tumbera y movilización a las fiscalías
Espectáculos
Conmoción en Hollywood: asesinan a Rob Reiner, el cineasta de “Cuando Harry conoció a Sally”
George Clooney pactó con su esposa no besar más chicas en la pantalla
Moria “mató” a Nico Ochiatto y Flor Jazmín Peña: “Están subidos a un unicornio”
Rodríguez Larreta y Mili Maylin, en la dulce espera: tendrán un varón
Tras años de cruces, Maru Botana y Yanina juntas otra vez
Política y Economía
Giro con el dólar: las bandas, según la inflación
Semana crucial en el Congreso con el Presupuesto y la reforma laboral
Una “guerra” de acusaciones entre el Gobierno y los que mandan en la AFA
La Provincia anunció que pagará el aguinaldo “antes de las fiestas”
“Controlaremos el gasto del Municipio y la gestión en seguridad”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla