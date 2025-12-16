Alpine: se quedó con la copa que nadie quiere ganar, la de “destructores”

el sauber de Gabriel bortoleto en el espectacular accidente que sufrió en el sprnt del GP de brasil / IG

La temporada 2025 de la Fórmula Uno acaba de terminar, ya que se le bajó la bandera a cuadros con la coronación del británico Lando Norris, que se encargó de destronar a Max Verstappen, después del Gran Premio de Abu Dhabi y la coronación de McLaren como la mejor escudería por amplio margen con respecto a las restantes nueve que estuvieron en pista durante las veinticuatro carreras que insumió el campeonato.

Sin embargo, también estuvo la otra cara de la moneda dentro de la última temporada de la máxima categoría del automovilismo internacional con el campeonato de “destructores”, que contabilizan en dólares, los daños que le ocasionaron los pilotos a sus respectivos monoplazas durante todo el año.

En ese contexto, se elaboró un ranking “no oficial” en el que se detallan las escuderías que más dinero tuvieron que desembolsar para reparar los coches de carrera y los pilotos que fueron los responsables de los daños.

Según las estadísticas que se publicaron en Reddit, Alpine fue el equipo que se llevó el título del "campeonato de destructores 2025″, lo que contrasta el último puesto que obtuvo en el de constructores donde solamente pudo sumar puntos a través de Pierre Gasly.

En el desglose de los 5.348.000 dólares que le costaron a la escudería francesa las reparaciones de los vehículos, se encuentra el australiano Jack Doohan como el que más gastos le generó a Alpine con US$ 2.144.000 en tan solo seis carreras que tuvo durante la temporada. Detrás quedó su reemplazante, Franco Colapinto, con un total de US$ 1.877.000. El argentino, además, terminó en el noveno puesto del ranking general. Por su lado, el francés Pierre Gasly generó daños por US$1.327.000 (14). La gran sorpresa fue McLaren, ya que ocupó la segunda ubicación con 5.710.000 dólares.

En concreto, Franco Colapinto le generó gastos a Alpine en los siguientes Grandes Premios: Imola (U$S 455.000), Gran Bretaña (225.000), Azerbaiyán (430.000), Estados Unidos (5.000), Brasil (537.000) y Las Vegas (225.000). Precisamente en el circuito de Interlagos, el piloto argentino protagonizó un accidente en la Sprint luego de despistarse en la sexta vuelta y chocar contra los muros.

En cuanto a los “destructores” del año, el primer puesto quedó en manos del brasileño Gabriel Bortoleto, con un total de daños que le ocasionaron a Sauber desembolsar la suma 3.976.000 dólares. Segundo terminó el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull y Racing Bull) con 3.497.000 de la divisa estadounidense y completó el podio Lando Norris con US$ 2.899.000 en roturas del monoplaza campeón de McLaren. Por su parte, el neerlandés Max Verstappen fue el que menos daños le provocó a su Red Bull y generó apenas 450.000 dólares de gasto a su equipo según los datos del sitio especializado.

En cuanto al campeonato de pilotos y constructores de la Fórmula Uno, Norris se alzó con su primer título en la Máxima con el tercer puesto en Abu Dhabi, dejando atrás al tetracampeón Max Verstappen y a su compañero de equipo Oscar Piastri. Como quedó dicho, McLaren se consagró entre las escuderías con amplia diferencia sobre Mercedes y Red Bull.