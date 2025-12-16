Barcelona enfrenta al modesto CD Guadalajara

El fútbol tiene esas cosas que son difíciles de comprender. No entiende de categorías ni de presupuestos. No entiende de escudos ni de vitrinas. Solo de césped, de focos encendidos y de un balón que rueda. Hoy a partir de las 17 (hora de Argentina), en el Pedro Escartín, el CD Guadalajara abrirá las puertas de su casa para recibir al Barcelona. Para el Depor será una cita histórica. Para los culés, una eliminatoria más, aunque con la obligación de no fallar.

La Copa del Rey vuelve a unir dos mundos opuestos. Un equipo acostumbrado a pelear cada fin de semana desde la modestia y otro que convive con la exigencia permanente. Serán 90 minutos donde el contexto desaparece y solo importa lo que suceda dentro del campo de juego.

Los demás partidos de la tercera ronda del torneo más tradicional de España serán: A las 15, SD Eibar vs. Elche y RC Deportivo vs. Mallorca. Y desde las 17, CD Eldense vs. Real Sociedad y Sporting de Gijón vs. Valencia.