Cae el tercer acusado por un asesinato en Tolosa

La Policía detuvo al tercer sospechoso por el crimen de Hugo Agustín González, el joven de 22 años asesinado a balazos en Tolosa tras una pelea por una gorra. Se trata de G.A., quien permanecía prófugo desde el hecho ocurrido el 9 de noviembre pasado y que, ahora capturado, completó el círculo de acusados por el homicidio.

Con esta detención, ya son tres los imputados en la causa: el presunto autor de los disparos, quien fue arrestado a los pocos días del crimen; el acusado de haber facilitado el arma utilizada; y ahora el tercer implicado, señalado por haber participado del ataque junto a los otros dos jóvenes en moto.