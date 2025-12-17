Tirante vuelve a jugar tras la caída en el debut del Road to Australia

17 de Diciembre de 2025 | 05:39 Edición impresa

Thiago Tirante debutó con una derrota en Road to Australia, torneo exhibición que se disputa sobre una cancha de superficie dura, en las instalaciones del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

El tenista platense cayó contra Mariano Navone por 4-3 (2) y 4-3 (3), en la primera instancia son a partidos cortos, en la apertura del Grupo Rod Laver.

En la jornada hoy, Tirante se estará enfrentando con el brasileño Thiago Seyboth Wild.