Inusual “invasión” de chinches

La Plata experimenta una masiva e inusual presencia de chinches de agua, un insecto poco común en zonas residenciales, que se extendió desde el Gran Buenos Aires. La preocupación crece entre los vecinos, cuya principal duda enviada al WhatsApp de EL DIA es: “¿Qué es esta invasión?”.

Los reportes se concentran en áreas cercanas a cursos de agua y sectores húmedos, en San Carlos, Los Hornos, Gonnet, City Bell y Villa Elisa. También reportaron la aparición, en menor medida, en el Casco Urbano. “Tenemos que tener todo cerrado porque se nos meten en la casa”, indicó un lector.

Especialistas atribuyen la proliferación a la combinación de altas temperaturas, lluvias recientes y aumento de la humedad de diciembre, condiciones ideales para su reproducción y desplazamiento desde su hábitat natural (lagunas y arroyos).

Aunque su aspecto es intimidante, las chinches de agua no representan un riesgo sanitario grave ni transmiten enfermedades. Solo pueden picar si se sienten amenazadas, por lo que se recomienda no manipularlas. Se aconseja mantener limpios patios y desagües, evitar la acumulación de agua y sellar rendijas en puertas y ventanas. El fenómeno es estacional y debería ceder con el descenso del calor. Se pide evitar el uso indiscriminado de insecticidas.