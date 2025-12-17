Alumnos de La Plata la “rompieron” en la Olimpiada de Matemática

Bruno Fasola, estudiante de tercer año, y Thiago Miraglia, de segundo, son los nombres que llevaron La Plata a lo más alto de la Olimpiada Matemática Argentina. El evento matemático se llevó a cabo durante los primeros días de diciembre en Valle Hermoso, Córdoba.

Ambos estudiantes del Colegio Raíces de Gonnet, participaron del Torneo de Geometría e Imaginación y el resultado fue óptimo: Fasola se coronó Campeón Nacional y Thiago logró una destacada performance.

El Raíces de Gonnet, institución ubicada en calle 505, a metros de la avenida 25, destacó la labor de lo jóvenes con un sentido mensaje: “Son un orgullo. No sólo para la institución educativa sino también para la Ciudad”.

No obstante, detrás del campeón está el “DT”: el profesor que los preparó fue Marcelo Orazi, quien estuvo presente durante todo el proceso de aprendizaje.

Ante el desempeño de los jóvenes platenses en tierras cordobesas, el docente destacó el compromiso y entusiasmo de los chicos, quienes fueron los únicos representantes de La Plata en la competición.

No obstante, no es la primera vez que platenses se coronan como campeones matemáticos.

En 2023, Gonzalo Cachorro Díaz, alumno de sexto grado de la Escuela Primaria de Gimnasia “Dr. René G. Favaloro”, se consagró campeón del Certamen Provincial de la 32° Olimpiada Matemática Ñandú, que se realizó en Necochea con la presencia de más de 300 jóvenes bonaerenses.

En aquel entonces, Cachorro Díaz también tuvo a su docente al lado: Yerimen Arias. Ambos, recibieron el premio en el Teatro París de la ciudad mencionada.