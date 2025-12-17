Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Denuncian que las provincias están desfinanciadas

Fuerte advertencia de los gobernadores del PJ, que reclaman obras

Fuerte advertencia de los gobernadores del PJ, que reclaman obras

AXEL KICILLOF

17 de Diciembre de 2025 | 01:11
Edición impresa

Gobernadores del PJ reclamaron ayer la recuperación de un “federalismo inclusivo” y advirtieron sobre el creciente desfinanciamiento de las provincias, en un documento conjunto en el que cuestionaron las políticas del Gobierno nacional y anticiparon una agenda parlamentaria común. El mensaje lleva la firma de los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

En el texto, los mandatarios sostuvieron que el federalismo constituye uno de los pilares del sistema de gobierno argentino, y remarcaron que resulta una herramienta clave para alcanzar un desarrollo equilibrado desde lo territorial y justo desde lo social.

Los gobernadores señalaron que, ante el retiro progresivo del Estado nacional, las provincias debieron asumir “casi en soledad la prestación de servicios públicos indelegables, sin que la transferencia de responsabilidades haya sido acompañada por los recursos correspondientes”.

Advirtieron además que, con la actual administración nacional, se sumaron “incumplimientos financieros, deudas acumuladas y la interrupción de la obra pública en todo el país, lo que profundizó las desigualdades territoriales”.

En ese marco, n que desde la sanción de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos en 1988, la participación provincial en la distribución de recursos cayó del 58% al 42%, y alertaron que nuevas iniciativas oficiales, como la reforma laboral en debate, podrían agravar el desfinanciamiento federal.

Agenda común en el Congreso

Frente a este escenario, los firmantes consideraron imprescindible rediscutir el federalismo como una estrategia de desarrollo e inclusión, y anunciaron que impulsarán una agenda política e institucional conjunta en el Congreso. En ese sentido, afirmaron que buscarán acuerdos transversales, más allá de pertenencias partidarias o sectoriales, para conformar mayorías legislativas que promuevan el bienestar general.

Asimismo, anticiparon que respaldarán toda iniciativa que fortalezca la producción, el trabajo y la educación, y que rechazarán aquellas que impliquen la quita de recursos o derechos a las provincias, en especial a productores y trabajadores.

“Estamos convencidos de que otra Argentina es posible”, señalaron, y destacaron la necesidad de consolidar una democracia basada en la división de poderes, la igualdad de oportunidades y el respeto de los derechos fundamentales.

 

