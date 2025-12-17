Ya tiene fecha la edición del próximo Bon Odori

Kicillof vetó el presupuesto de Diputados y estalló el escándalo
El próximo mes se realizará la XXV Edición del Bon Odori, una tradición de la colectividad japonesa de cada verano en La Plata y que siempre genera fuerte expectativa con alta asistencia del público.
Los organizadores comunicaron en sus redes sociales que la fiesta de la cultura y tradición japonesa se llevará a a cabo el sábado 10 de enero.
“Vuelve una de las celebraciones más esperadas del verano”, informaron los organizadores, que como siempre prometen “bailes, música, comida típica y un encuentro único con la comunidad japonesa”.
Se trata de un festival para disfrutar en familia y celebrar el espíritu del año nuevo.
La cita será, como es habitual, en el predio de Colonia Urquiza ubicado en 186 y 482. Se informó además que próximamente se activará la venta de entradas.
El Bon Odori se celebra en La Plata desde 1999. Rinde homenaje a los antepasados, explican en la comunidad japonesa.
