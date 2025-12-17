Ya tiene fecha la edición del próximo Bon Odori

El próximo mes se realizará la XXV Edición del Bon Odori, una tradición de la colectividad japonesa de cada verano en La Plata y que siempre genera fuerte expectativa con alta asistencia del público.

Los organizadores comunicaron en sus redes sociales que la fiesta de la cultura y tradición japonesa se llevará a a cabo el sábado 10 de enero.

“Vuelve una de las celebraciones más esperadas del verano”, informaron los organizadores, que como siempre prometen “bailes, música, comida típica y un encuentro único con la comunidad japonesa”.

Se trata de un festival para disfrutar en familia y celebrar el espíritu del año nuevo.

La cita será, como es habitual, en el predio de Colonia Urquiza ubicado en 186 y 482. Se informó además que próximamente se activará la venta de entradas.

El Bon Odori se celebra en La Plata desde 1999. Rinde homenaje a los antepasados, explican en la comunidad japonesa.